Национальная музыкальная премия Yuna объявила длинный список претендентов на награды 2026 года.

Референс-лист обнародовали на официальном сайте премии – именно из него жюри будет выбирать номинантов по итогам музыкального 2025 года.

Кто среди претендентов на премию Yuna 2026

Список охватывает релизы украинских артистов, вышедшие в период с 1 января по 31 декабря 2025 года.

При его формировании учитывались радиоротации, эфиры на музыкальных телеканалах, а также публикации на стриминговых платформах.

– Если вы не видите работ своего исполнителя в списке претендентов, до 22 января включительно у вас есть возможность подать заявку, которую рассмотрит оргкомитет. Но перед тем как подавать заявку, советуем внимательно прочитать регламент премии (также на официальном сайте Yuna), чтобы знать актуальные критерии отбора. В регламенте прописано, как правильно подавать заявку, – обратились в оргкомитете к менеджерам артистов.

Сейчас в длинном списке значится более 180 имен сольных исполнителей и групп, хорошо известных поклонникам украинской музыки.

Объявление номинантов и дата церемонии

Уже на следующей неделе жюри Yuna начнет первый тур голосования, по результатам которого будут сформированы шорт-листы в номинациях.

Объявление номинантов запланировано на первую половину февраля. В этом году премия расширила перечень категорий. В программе появилась новая номинация – Лучшая новая версия.

В ней будут соревноваться кавер-версии песен, выпущенные в течение 2025 года. По замыслу организаторов, эта категория должна подчеркнуть связь между музыкальными поколениями и отметить современное переосмысление знаковых украинских композиций.

Также в декабре прошлого года оргкомитет вместе с экспертным советом обновил регламент премии и расширил состав жюри, привлекая новых представителей музыкальной индустрии к процессу голосования.

Церемония награждения Национальной музыкальной премии Yuna 2026 состоится 15 апреля в столичном Дворце Украина. Билеты на мероприятие уже поступили в продажу.

