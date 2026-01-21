Співак Володимир Дантес презентував пісню В обіймах, яка стала офіційним саундтреком до фільму Всі відтінки спокуси.

Це перший в Україні еротичний історичний трилер, головні ролі в якому зіграли Дантес і акторка Олена Лавренюк. Прем’єра стрічки на великих екранах відбудеться вже 12 лютого.

Саундтрек до фільму Всі відтінки спокуси

Події фільму розгортаються у Лембергу 1897 року. Повернувшись із весільної подорожі, Амелія Крижевська-Зег разом із чоловіком та прислугою оселяється в батьківському домі.

Її чоловіком рухає жадоба до грошей, покоївка мріє зайняти її місце, а кухарка прагне її смерті. Кожен намагається наблизитися до Амелії, підкорити її й отримати владу над нею, але хто з них хоче її насправді?

У саундтреці до фільму Всі відтінки спокуси Дантес співає про те, що плутати пристрасть із коханням небезпечно. Ліричний герой не шукає справжньої близькості — його приваблює контроль над тією, кого він називає коханою.

– Я б сказав, що це пісня про пристрасть і її темний бік. Про ситуацію, коли чоловік ніби “володіє” жінкою, але за цим відчувається інше і він просто користується нею. Це не про справжнє кохання. Це про використання, — прокоментував Дантес трек В обіймах.

За словами продюсерки фільму та виконавиці головної ролі Олени Лавренюк, пісня Дантеса ідеально збігається з вайбом стрічки.

– У ній відчувається все: пристрасть, спокуса та кохання, і що найголовніше, вона точно передає жанр нашої стрічки, – наголосила вона.

Нещодавно у мережі з’явився офіційний трейлер фільму Всі відтінки спокуси. В основі сюжету лежить реальна історія про доньку винахідника гасової лампи Йогана Зега — у сміливому, провокаційному та досі небаченому для України форматі історичного трилера з елементами еротики.

