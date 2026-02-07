Уже совсем скоро станет известно, кто именно представит Украину на международной сцене песенного конкурса Евровидение. Зрителей ждет масштабное шоу, неожиданные моменты и финальный выбор, который определит представителя страны.

Поэтому многих интересует главный вопрос — где смотреть финал нацотбора на Евровидение 2026 и как напомнить себе о начале трансляции. Об этом читайте в нашем материале.

Нацотбор на Евровидение 2026: где смотреть трансляцию и структура шоу

Трансляцию нацотбора на Евровидение 2026, которая начнется 7 февраля в 18:00, разделят на две части. Сначала выйдет специальный проект перед финалом.

В этой части шоу зрителям покажут закулисье, подготовку артистов и то, как менялись номера от первых репетиций до большой сцены. А уже после этого стартует главное событие — финал нацотбора на Евровидение 2026, который планируют смотреть миллионы украинцев. Именно во время финала определят исполнителя, который представит страну на конкурсе.

Финал национального отбора на Евровидение 2026: где смотреть

Организаторы обеспечили сразу несколько способов просмотра, чтобы трансляция была доступна максимально широкой аудитории.

Где смотреть национальный отбор на Евровидение 2026:

телевизионный эфир на канале Суспільне Культура

онлайн-просмотр на YouTube-площадке Евровидение Украина

стримы на официальных сайтах Суспільного и проекта Евровидение в Украине;

трансляция нацотбора на Евровидение 2026 в приложении Дія.

Традиционно эфир будет сопровождаться переводом на жестовый язык, который будет доступен во время украиноязычных видеотрансляций. Это позволит присоединиться к просмотру еще более широкой аудитории.

Финальный вечер объединит сценическое шоу, истории участников и живые выступления, а зрители смогут следить за событием в удобном для себя формате — на экране, онлайн или по радио.

Нацотбор на Евровидение 2026: где смотреть финал во время отключений света

Насладиться шоу смогут не только те, кто будет смотреть эфир на больших экранах. Даже если во время трансляции будут стабилизационные отключения электроэнергии, расстраиваться не стоит. В таком случае выручит радиоэфир на Радио Проминь. Здесь трансляция нацотбора на Евровидение 2026 будет доступна в обычном радиоформате.

Для этого достаточно иметь батарейный радиоприемник или подключить старый приемник к специальной розетке, если такая есть. Так что даже без света можно следить за событием и слушать выступления украинских исполнителей в прямом эфире.

