В субботу, 7 февраля, в зрительском голосовании Нацотбора на Евровидение 2026 в Дейи приняли участие более 208 тыс. украинцев.

В этом году приложение работало без сбоев. Зрители также могли проголосовать за своего фаворита с помощью СМС.

Что известно о голосовании в Нацотборе 2026

Согласно информации в приложении Дія, в голосовании за победителя Нацотбора 2026 приняли участие 208 391 зритель, что на 153 997 зрителей меньше, чем в предыдущем году.

В отличие от прошлых лет, на этот раз Дія работала корректно в течение всего периода голосования.

Напомним, что во время Нацотбора на Евровидение 2024 приложение давало сбои из-за неспособности реестров обработать большой поток запросов.

В связи с этим голосование продлили на сутки, и на момент его закрытия свой голос отдали почти 1,2 млн украинцев, тогда как в 2023 году в голосовании приняли участие только 166,8 тыс. граждан.

В прошлом году приложение снова работало с незначительными перебоями. В зрительском голосовании тогда приняли участие 362,4 тыс. украинцев.

