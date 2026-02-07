У суботу, 7 лютого, у глядацькому голосуванні Нацвідбору на Євробачення 2026 у Дії взяло участь понад 208 тис. українців.

Цьогоріч застосунок працював без збоїв. Глядачі також могли проголосувати за свого фаворита за допомогою СМС.

Що відомо про голосування у Нацвідборі 2026

Згідно з інформацією в застосунку Дія, у голосуванні за переможця Нацвідбору 2026 взяло участь 208 391 глядач, що на 153 997 глядачів менше, ніж в попередньому році.

На відміну від минулих років, цього разу Дія працювала коректно протягом усього періоду голосування.

Нагадаємо, що під час Нацвідбору на Євробачення 2024 Дія працювала з перебоями через неспроможність реєстрів обробити великий потік запитів.

У зв’язку з цим голосування продовжили на добу, і на момент його закриття свій голос віддало майже 1,2 млн українців, тоді як в 2023 році в голосуванні взяло участь тільки 166,8 тис. громадян.

Минулого року застосунок знову працював із незначними перебоями. У глядацькому голосуванні тоді взяло участь 362,4 тис. українців.

