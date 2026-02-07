Певица Leleka, которая выступает в финале Нацотбора на Евровидение 2026 под номером 6, поделилась историей создания своей конкурсной песни Ridnym и объяснила, почему решила отправить ее на конкурс.

Почему Leleka подала заявку на Нацотбор 2026

По словам артистки, решение подать заявку было спонтанным, но внутренне закономерным.

После многих лет учебы и работы в Германии она почувствовала, что готова выйти из позиции “вечной студентки”.

Сейчас смотрят

Именно в этот период Leleka получила предложение подать заявку на конкурс и восприняла его как вызов и ответственность.

– Потом я услышала интервью Джамалы, что нет достойных заявок. Я это все восприняла как такой призыв, что если я чувствую, что у меня есть какая-то художественная ценность, то я просто обязана подать заявку, потому что я себя позиционирую все это время, все эти годы именно как украинскую артистку, – объяснила певица в эфире Радіо Промінь.

Вместе с тем Leleka отметила, что для нее участие в Нацотборе — это возможность представить свое творчество и проверить собственные силы, а не борьба за результат любой ценой.

О чем песня Leleka – Ridnym

Артистка рассказала, что песня Ridnym родилась у нее еще в январе 2022 года в Берлине – во время массовых протестов против российской агрессии.

– Тогда я была в таком состоянии, что мне хотелось широко-широко расправить крылья и накрыть ими просто всю Украину, чтобы защитить людей, которые очень важны для моего сердца, самых родных людей, – вспомнила Leleka.

В композиции Ridnym речь идет о внутренних изменениях, принятии страха и движении вперед в момент, когда привычные опоры исчезают.

Песня посвящена прежде всего украинцам и тем, кто разделяет гуманистические и демократические ценности.

Изначально Ridnym была написана на украинском языке. Впоследствии в композиции появились англоязычные фрагменты — как способ донести месседж до международной аудитории Евровидения.

Английская часть построена на метафорах и символах природы, которые имеют универсальное значение: страх, его преодоление, возрождение и появление новой жизни.

Leleka подчеркивает, что для нее важно не произносить прямые лозунги, а говорить языком образов и эмоций. Именно поэтому песня звучит кинематографично и сочетает фолк-джаз, арт-поп, электронику, струнный оркестр и бандуру.

Фото: Leleka

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.