Співачка Leleka, яка виступає у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2026 під номером 6, поділилася історією створення своєї конкурсної пісні Ridnym та пояснила, чому вирішила надіслати її на конкурс.

Чому Leleka подалася на Нацвідбір 2026

За словами артистки, рішення подати заявку було спонтанним, але внутрішньо закономірним.

Після багатьох років навчання й роботи в Німеччині вона відчула, що готова вийти з позиції “вічної студентки”.

Зараз дивляться

Саме в цей період Leleka отримала пропозицію податися на конкурс і сприйняла її як виклик і відповідальність.

– Потім я почула інтерв’ю Джамали, що немає гідних заявок. Я це все сприйняла як такий заклик, що якщо я відчуваю, що в мене є якась мистецька цінність, то я просто зобов’язана податись, тому що я себе позиціюю весь цей час, всі ці роки саме як українську мисткиню, – пояснила співачка в ефірі Радіо Промінь.

Разом із тим Leleka зауважила, що для неї участь у Нацвідборі — це можливість представити свою творчість та перевірити власні сили, а не боротьба за результат за будь-яку ціну.

Про що пісня Leleka – Ridnym

Артистка розповіла, що пісня Ridnym народилася в неї ще у січні 2022 року в Берліні – у час масових протестів проти російської агресії.

– Тоді я була в такому стані, що мені хотілося широко-широко розправити крила і накрити ними просто всю Україну, щоб захистити людей, які дуже важливі для мого серця, найрідніших людей, – пригадала Leleka.

У композиції Ridnym ідеться про внутрішні зміни, прийняття страху та рух уперед у момент, коли звичні опори зникають.

Пісня присвячена перш за все українцям і тим, хто поділяє гуманістичні та демократичні цінності.

Початково Ridnym була написана українською мовою. Згодом у композиції з’явилися англомовні фрагменти — як спосіб донести меседж до міжнародної аудиторії Євробачення.

Англійська частина побудована на метафорах і символах природи, які мають універсальне значення: страх, його подолання, відродження і поява нового життя.

Leleka наголошує, що для неї важливо не промовляти прямі гасла, а говорити мовою образів і емоцій. Саме тому пісня звучить кінематографічно й поєднує фолькджаз, артпоп, електроніку, струнний оркестр і бандуру.

Фото: Leleka

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.