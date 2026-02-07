Седьмая попытка: как Laud выступил в финале Нацотбора на Евровидение 2026
- Laud выступил в финале Нацотбора 2026 под номером 5.
- Для артиста это уже седьмая попытка стать представителем Украины на Евровидении.
- Конкурсную песню Lightkeeper артист написал еще четыре года назад.
Laud (Владислав Каращук) уже в седьмой раз пробует свои силы в Нацтборе на Евровидение. В этом году в финале конкурса артист выступил под номером 5 с песней Lightkeeper.
Laud об участии в Нацотборе 2026
По словам Laud, его прошлые попытки в Нацотборе были довольно неуверенными. Но теперь он стал независимым артистом и поверил в свою конкурсную песню и ее месседж.
Лауд подчеркнул, что в этом году он пришел не просто для участия в Нацотборе, а реально — за победой.
— Это мой первый сознательный приход на Евровидение, и для меня это очень важно и очень лично, потому что это такая возможность преодолеть самого себя и свои страхи, свою лень, свои моменты неуверенности как автора. Для меня это огромная работа над собой и победа над собой и своими страхами, — рассказывал певец.
О чем песня Laud — Lightkeeper
Артист признался, что песня Lightkeeper ждала своего часа четыре года. Это история о каждом украинце, независимо от возраста, пола или профессии.
По словам Laud, “хранитель света” — это украинский военный, учитель, бизнесмен, работники коммунальных предприятий. Композиция осмысливает жизнь страны в условиях блэкаутов и войны, где свет предстает как ежедневный выбор и ответственность.
— Это свет, который мы находим в себе, и благодаря этому продолжаем бороться. Я думаю, что это сейчас очень близко каждому человеку в нашей стране. Я хочу еще раз обратить внимание на то, что происходит в нашей стране, и обратить внимание на то, какие мы сильные и что мы защищаем не только Украину. Мы защищаем сейчас и Европу, и весь мир. И на нас держится этот свет. Поэтому этот месседж и есть о хранителях света, — делился Laud в эфире Радіо Промінь.
Фото: Laud