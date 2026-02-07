Laud (Владислав Каращук) вже всьоме пробує свої сили у Нацвідборі на Євробаченні. Цьогоріч у фіналі конкурсу артист виступив під номером 5 з піснею Lightkeeper.

Laud про участь у Нацвідборі 2026

За словами Laud, його минулі спроби у Нацвідборі були досить невпевненими. Та тепер він став незалежним артистом і повірив у свою конкурсну пісню та її меседж.

Laud наголошував, що цьогоріч прийшов не просто взяти участь у Нацвідборі, а реально — за перемогою.

– Це мій перший свідомий прихід на Євробачення, і для мене це дуже важливо і дуже особисто, бо це така можливість перебороти самого себе і свої страхи, свою лінь, свої моменти невпевненості як автора. Для мене це величезна робота над собою і перемога над собою і своїми страхами, – розповідав співак.

Про що пісня Laud – Lightkeeper

Артист зізнавався, що пісня Lightkeeper чекала свого часу чотири роки. Це історія про кожного українця, незалежно від віку, статі чи професії.

За словами Laud, “хранитель світла” — це український військовий, учитель, бізнесмен, працівники комунальних підприємств. Композиція осмислює життя країни в умовах блекаутів і війни, де світло постає як щоденний вибір і відповідальність.

– Це світло, яке ми віднаходимо в собі, і завдяки цьому продовжуємо боротися. Я думаю, що це зараз дуже близько кожній людині в нашій країні. Я хочу ще раз звернути увагу на те, що відбувається в нашій країні, і звернути увагу на те, які ми сильні й що ми захищаємо не тільки Україну. Ми захищаємо зараз і Європу, і весь світ. І на нас тримається це світло. Тому цей меседж і є про хранителів світла, – ділився Laud в ефірі Радіо Промінь.

Фото: Laud

