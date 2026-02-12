Звезда сериала Друзья Дженнифер Энистон отпраздновала свой 57-й день рождения.

По этому случаю ее возлюбленный, гипнотерапевт Джим Кертис, опубликовал в соцсетях трогательное поздравление, продемонстрировав нежность в отношениях.

Роман Энистон набирает обороты

Кертис выложил в Instagram две фотографии. На первой Дженнифер и Джим смеются во время прогулки на лодке.

Другой кадр запечатлел страстный поцелуй пары.

– С днем рождения, моя любовь, – лаконично, но красноречиво подписал фото 50-летний Кертис, добавив эмодзи в виде красного сердца.

Поклонники актрисы мгновенно отреагировали на пост, засыпав пару комплиментами. Пользователи отмечают, что Дженнифер выглядит очень счастливой.

Некоторые даже прогнозируют, что пара “будет стареть вместе” благодаря невероятной энергетической совместимости.

Как начался роман Энистон

Недавно Джим Кертис впервые рассказал о начале отношений со звездой в эфире Today show. По его словам, их познакомили общие друзья. Сначала это было просто общение, которое со временем переросло в нечто большее.

– Мы просто разговаривали очень долго, а потом стали близки. Это заняло немало времени, – поделился Кертис.

Он также добавил, что их роман длится уже почти год. Во время интервью ведущий заметил, что Джим заметно смущается и краснеет, говоря об Энистон, на что тот откровенно ответил: “Да, это действительно так”.

Впервые о вероятном романе актрисы и гипнотерапевта заговорили в июле 2025 года, когда их заметили вместе на отдыхе в Испании в компании других знаменитостей.

Официально свои отношения пара подтвердила в ноябре 2025 года – тогда уже сама Энистон поздравляла Джима с днем рождения в своем профиле.

Напомним, Дженнифер Энистон дважды была замужем. Ее первым мужем был Брэд Питт – брак с ним длился с 2000 по 2005 год. Вторым – Джастин Теру, с которым актриса была замужем с 2015 по 2018 год.

Источник : PageSix

