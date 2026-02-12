Зірка серіалу Друзі Дженніфер Еністон відсвяткувала свій 57-й день народження.

З цієї нагоди її коханий, гіпнотерапевт Джим Кертіс, опублікував у соцмережах зворушливе привітання, продемонструвавши ніжність у стосунках.

Роман Еністон набирає обертів

Кертіс виклав у Instagram дві світлини. На першій Дженніфер та Джим сміються під час прогулянки на човні.

Інший кадр зафіксував пристрастний цілунок пари.

– З днем народження, моє кохання, – лаконічно, але красномовно підписав фото 50-річний Кертіс, додавши емодзі у вигляді червоного серця.

Шанувальники акторки миттєво відреагували на допис, засипавши пару компліментами. Користувачі зазначають, що Дженніфер має дуже щасливий вигляд.

Дехто навіть прогнозує, що пара “старітиме разом” завдяки неймовірній енергетичній сумісності.

Як розпочався роман Еністон

Нещодавно Джим Кертіс вперше розповів про початок стосунків із зіркою в ефірі Today show. За його словами, їх познайомили спільні друзі. Спочатку це було просто спілкування, яке з часом переросло у щось більше.

– Ми просто розмовляли дуже довгий час, а потім стали близькими. Це зайняло чимало часу, – поділився Кертіс.

Він також додав, що їхній роман триває вже майже рік. Під час інтерв’ю ведучий помітив, що Джим помітно ніяковіє та червоніє, говорячи про Еністон, на що той відверто відповів: “Так, це справді так”.

Вперше про ймовірний роман акторки та гіпнотерапевта заговорили у липні 2025 року, коли їх помітили разом на відпочинку в Іспанії в компанії інших знаменитостей.

Офіційно свої стосунки пара підтвердила в листопаді 2025 року – тоді вже сама Еністон вітала Джима з днем народження у своєму профілі.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон двічі була заміжня. Її першим чоловіком був Бред Пітт – шлюб із ним тривав з 2000 по 2005 рік. Другим – Джастін Теру, з яким акторка була одружена з 2015 по 2018 рік.

Джерело : PageSix

