Старт 76-го Берлинского международного кинофестиваля отметился публичной поддержкой украинского скелетониста Владислава Гераскевича, дисквалифицированного МОК из-за шлема памяти.

В программе Берлинале этого года, который продлится до 22 февраля, представлено 276 фильмов, в том числе украинские ленты в разных секциях.

Жест в поддержку Гераскевича

На церемонии открытия вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт привлекла внимание СМИ надписью на своей левой ладони.

Когда политик подняла руку для приветствия на красной ковровой дорожке, камеры зафиксировали на ней выражение, которое облетело иностранные СМИ и стало вирусным в сети: Remembrance Is Not a Violation (Память – это не нарушение).

Это стало публичным осуждением дисквалификации Гераскевича с Олимпийских игр из-за его шлема с изображениями украинских атлетов, убитых Россией.

Украина в программе Берлинале 2026

Украинское кино на фестивале представлено сразу в нескольких секциях.

В Panorama Dokumente состоится мировая премьера украинско-польского документального фильма Следы режиссеров Алисы Коваленко и Марисы Никитюк.

Лента рассказывает истории шести украинских женщин, которые с 2014 года пережили сексуальное насилие на Донбассе, Херсонщине и Киевщине в результате российского вторжения. Фильм создан в сотрудничестве с Польшей.

В программе Berlinale Classics впервые представлен украинский фильм — восстановленная немая лента 1934 года Хрустальный дворец режиссера Григория Гричера.

Кроме того, в программе Ретроспектива покажут фильм Михаила Беликова Распад 1990 года о Чернобыльской катастрофе.

Конкурсная программа Берлинале 2026

В главном конкурсе за Золотого медведя в общей сложности соревнуются 22 фильма. Победителей объявят 21 февраля.

Церемонию открытия провели директор фестиваля Трисия Тэттл и председатель жюри Вим Вендерс. Накануне старта он заявил на пресс-конференции, что держится в стороне от политики, как и его коллеги.

Почетного Золотого медведя за вклад в киноискусство получила лауреат премии Оскар Мишель Йео. Награду ей вручил режиссер Шон Бейкер.

