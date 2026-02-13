Старт 76-го Берлінського міжнародного кінофестивалю відзначився публічною підтримкою українського скелетоніста Владислава Гераскевича, дискваліфікованого МОК через шолом памʼяті.

У програмі цьогорічного Берлінале, що триватиме до 22 лютого, представлено 276 фільмів, зокрема й українські стрічки в різних секціях.

Жест на підтримку Гераскевича

На церемонії відкриття віцепрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт привернула увагу ЗМІ написом на своїй лівій долоні.

Коли політикиня підняла руку для привітання на червоному хіднику, камери зафіксували на ній вислів, що облетів іноземні медіа та завірусився у мережі: Remembrance Is Not a Violation (Пам’ять – це не порушення).

Це стало публічним засудженням дискваліфікації Гераскевича з Олімпійських ігор через його шолом із зображеннями українських атлетів, убитих Росією.

Україна в програмі Берлінале 2026

Українське кіно на фестивалі представлене одразу в кількох секціях.

У Panorama Dokumente відбудеться світова прем’єра українсько-польського документального фільму Сліди режисерок Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк.

Стрічка розповідає історії шести українських жінок, які з 2014 року пережили сексуальне насильство на Донбасі, Херсонщині та Київщині внаслідок російського вторгнення. Фільм створено у співпраці з Польщею.

У програмі Berlinale Classics вперше представлено український фільм – відновлену німу стрічку 1934 року Кришталевий палац режисера Григорія Гричера.

Крім того, у програмі Ретроспектива покажуть фільм Михайла Бєлікова Розпад 1990 року про Чорнобильську катастрофу.

Конкурсна програма Берлінале 2026

У головному конкурсі за Золотого ведмедя загалом змагаються 22 стрічки. Переможців оголосять 21 лютого.

Церемонію відкриття провели директорка фестивалю Трісія Таттл і голова журі Вім Вендерс. Напередодні старту він заявив на пресконференції, що тримається осторонь політики, як і його колеги.

Почесного Золотого ведмедя за внесок у кіномистецтво отримала лауреатка премії Оскар Мішель Єо. Нагороду їй вручив режисер Шон Бейкер.

Джерело : Укрінформ, Суспільне, Держкіно

