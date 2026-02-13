Україна на Берлінале 2026: жест солідарності з Гераскевичем і три українські стрічки
- 76-й Берлінський міжнародний кінофестиваль відзначився підтримкою Владислава Гераскевича.
- У головному конкурсі за Золотого ведмедя змагаються 22 фільми.
- У цьогорічній програмі в різних секціях представлені три українські стрічки.
Старт 76-го Берлінського міжнародного кінофестивалю відзначився публічною підтримкою українського скелетоніста Владислава Гераскевича, дискваліфікованого МОК через шолом памʼяті.
У програмі цьогорічного Берлінале, що триватиме до 22 лютого, представлено 276 фільмів, зокрема й українські стрічки в різних секціях.
Жест на підтримку Гераскевича
На церемонії відкриття віцепрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт привернула увагу ЗМІ написом на своїй лівій долоні.
Коли політикиня підняла руку для привітання на червоному хіднику, камери зафіксували на ній вислів, що облетів іноземні медіа та завірусився у мережі: Remembrance Is Not a Violation (Пам’ять – це не порушення).
Це стало публічним засудженням дискваліфікації Гераскевича з Олімпійських ігор через його шолом із зображеннями українських атлетів, убитих Росією.
Україна в програмі Берлінале 2026
Українське кіно на фестивалі представлене одразу в кількох секціях.
У Panorama Dokumente відбудеться світова прем’єра українсько-польського документального фільму Сліди режисерок Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк.
Стрічка розповідає історії шести українських жінок, які з 2014 року пережили сексуальне насильство на Донбасі, Херсонщині та Київщині внаслідок російського вторгнення. Фільм створено у співпраці з Польщею.
У програмі Berlinale Classics вперше представлено український фільм – відновлену німу стрічку 1934 року Кришталевий палац режисера Григорія Гричера.
Крім того, у програмі Ретроспектива покажуть фільм Михайла Бєлікова Розпад 1990 року про Чорнобильську катастрофу.
Конкурсна програма Берлінале 2026
У головному конкурсі за Золотого ведмедя загалом змагаються 22 стрічки. Переможців оголосять 21 лютого.
Церемонію відкриття провели директорка фестивалю Трісія Таттл і голова журі Вім Вендерс. Напередодні старту він заявив на пресконференції, що тримається осторонь політики, як і його колеги.
Почесного Золотого ведмедя за внесок у кіномистецтво отримала лауреатка премії Оскар Мішель Єо. Нагороду їй вручив режисер Шон Бейкер.