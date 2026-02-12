Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026.

Про це повідомив спортсмен в коментарі Суспільне Спорт.

Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді-2026

27-річний Гераскевич мав вийти на старт першого заїзду у “шоломі пам’яті”, але старт відбувся без його участі.

Напередодні МОК заборонив Гераскевичу змагатися у “шоломі пам’яті” на зимових Олімпійських іграх. За це українцеві загрожувала дискваліфікація.

Про своє рішення щодо дискваліфікації Міжнародний олімпійський комітет повідомив на офіційному сайті. Там зазначили, що Владислав не допущений до участі в Олімпіаді в Мілані-Кортіні після відмови дотримуватися рекомендацій МОК щодо самовираження спортсменів.

– Таке рішення було ухвалено після того, як він відмовився дотримуватися Керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів. Воно було ухвалено журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) на підставі того, що шолом, який він мав намір одягнути, не відповідав правилам, – йдеться у заяві.

На сайті змагань біля імені Владислава Гераскевича вже є позначка, що він дискваліфікований.

Також у МОК зазначили, що Гераскевич мав вранці зустріч з президенткою комітету Кірсті Ковентрі, під час якої не було досягнуто консенсусу.

Там додали, що Гераскевичу дозволили демонструвати шолом під час усіх тренувальних заїздів і запропонували показати його відразу після змагань у міксзоні чи вийти на старт у чорній пов’язці. МОК наголосив, що справа не в меседжі, який хотів показати Гераскевич, а у місці.

Що передувало

На перших тренуваннях на Олімпійських іграх скелетоніст Владислав Гераскевич з’явився у шоломі, на якому зображені фотографії загиблих спортсменів внаслідок війни, яку розв’язала в Україні Росія.

Пізніше спортсмен повідомив, що МОК не дозволив йому тренуватися і змагатися на Іграх-2026 у шоломі з цим дизайном.

Тоді НОК направив до МОК звернення з проханням дозволити використання “шолома пам’яті” скелетоністом.

НОК наголосив, що зображення на шоломі повністю відповідає вимогам безпеки та правилам МОК, не містить реклами, політичних гасел чи дискримінаційних елементів

На цей запит МОК відповів відмовою, запропонувавши використання чорної пов’язки або стрічки без персоналізації.

