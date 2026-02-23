Легендарная ирландская группа U2, британская звезда Эд Ширан и украинская группа Антитіла представили совместную работу – песню Yours Eternally и лирическое видео к ней.

Композиция вошла в новый мини-альбом U2 под названием Days Of Ash, где каждый трек посвящен конкретному человеку.

История создания трека Yours Eternally

Трек был написан после знакомства музыкантов U2 с Тарасом Тополей и совместных выступлений в Киеве и Лондоне.

Сейчас смотрят

По словам музыкантов, композиция должна была передать тот дерзкий и жизнеутверждающий дух, который они увидели в украинцах.

К записи пригласили давнего друга Украины Эда Ширана и лидера группы Антитіла Тараса Тополю.

Продюсером трека стал ирландский музыкант Гаррет “Джекнайф” Ли – неоднократный номинант и лауреат премии Грэмми.

О чем трек Yours Eternally

Композиция написана в мажорном настроении и звучит как письмо солдата с передовой. Это послание друзьям и близким с призывом не отчаиваться, жить, мечтать и бороться бок о бок, несмотря на все трудности длительной войны.

– Когда мы впервые встретились, несмотря на все, что происходило, несмотря на ежедневные ужасы, которые переживали украинцы, и Тарас, и его друзья, они не падали духом. У них также было это немного черное чувство юмора и тот дерзкий дух, который мы так любим в лучшем рок-н-ролле – такая сила личности, которая как будто бросает вызов самому времени, в котором мы живем… И именно этот дух мы пытались передать в Yours Eternally, – рассказал Боно.

Главным акцентом песни стал припев. Как рассказал Тарас Тополя, Боно спросил его, какое именно слово лучше всего описывает украинский характер. Ответ был мгновенным – Воля.

– Когда я услышал припев песни, который состоял только из одного украинского слова Воля и был спет Боно, Эджем и Эдом Шираном, у меня по телу побежали мурашки. А когда Боно сказал, что в песне не хватает моего голоса, то мы с командой, несмотря на блэкауты, воздушные тревоги и все трудности, все же записали его в студии. Так появилась эта объединенная общими ценностями песня.

Музыканты U2 подчеркивают, что их позиция основана на вере в мир, где культуру, язык и достоинство народа невозможно заставить замолчать силой.

Услышать новую песню Yours Eternally вживую украинские слушатели смогут уже весной. Группа Антитіла исполнит ее во время своих больших сольных концертов в столичном Дворце спорта 20-22 марта.

Эти выступления станут финальным аккордом всеукраинского тура Вдома, в рамках которого музыканты уже отыграли около 20 аншлаговых концертов по всей стране.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.