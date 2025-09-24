Лидер группы Антитела Тарас Тополя показал, как выглядел в начале карьеры. Музыкант поделился с поклонниками фотографиями, сделанными 17 лет назад.

Тополя удивил архивными фото

Фронтмен группы Антитела опубликовал в Instagram фотографии 2008 года. На снимке Тарас, которому тогда был 21 год, позирует с густой шевелюрой на белом фоне.

В посте отмечается, что это была первая фотосессия коллектива. Для съемки Тополя выбрал красную футболку, белую джинсовую куртку и синие брюки в полоску.

— Сладкий 2008 год. Киев. Тарас Тополя на первой фотосессии Антител, — говорится в посте.

Напомним, группа Антитела — это киевская поп-рок-группа, которая была создана в 2007 году. Первый альбом музыкантов называется Будувуду. В 2026-м коллектив будет праздновать 18-летие своего существования.

