Легендарний ірландський гурт U2, британська зірка Ед Ширан та український гурт Антитіла презентували спільну роботу – пісню Yours Eternally та ліричне відео до неї.

Композиція увійшла до нового мініальбому U2 під назвою Days Of Ash, де кожен трек присвячений конкретній людині.

Історія створення треку Yours Eternally

Трек був написаний після знайомства музикантів U2 з Тарасом Тополею та спільних виступів у Києві й Лондоні.

За словами музикантів, композиція мала передати той зухвалий і життєствердний дух, який вони побачили в українцях.

До запису запросили давнього друга України Еда Ширана та лідера гурту Антитіла Тараса Тополю.

Продюсером треку став ірландський музикант Гаррет “Джекнайф” Лі – неодноразовий номінант і лауреат премії Греммі.

Про що трек Yours Eternally

Композиція написана у мажорному настрої та звучить як лист солдата з передової. Це послання до друзів і близьких із закликом не впадати у відчай, жити, мріяти та боротися пліч-о-пліч, попри всі труднощі тривалої війни.

– Коли ми вперше зустрілися, попри все, що відбувалося, попри щоденні жахи, які переживали українці, і Тарас, і його друзі, вони не падали духом. У них також було це трохи чорне почуття гумору й той зухвалий дух, який ми так любимо в найкращому рок-н-ролі – така сила особистості, що ніби кидає виклик самим часам, у яких ми живемо… І саме цей дух ми намагалися передати в Yours Eternally, – розповів Боно.

Головним акцентом пісні став приспів. Як розповів Тарас Тополя, Боно запитав його, яке саме слово найкраще описує український характер. Відповідь була миттєвою – Воля.

– Коли я почув приспів пісні, який складався лише з одного українського слова Воля, і був заспіваний Боном, Еджем та Едом Шираном, у мене побігли мурахи по тілу. А коли Боно сказав що у пісні не вистачає мого голосу, то ми з командою, попри блекаути, повітряні тривоги і всі труднощі, все ж записали його на студії. Так сталася ця обʼєднана спільними цінностями пісня.

Музиканти U2 наголошують, що їхня позиція ґрунтується на вірі у світ, де культуру, мову та гідність народу неможливо змусити замовкнути силою.

Почути нову пісню Yours Eternally наживо українські слухачі зможуть уже навесні. Гурт Антитіла виконає її під час своїх великих сольних концертів у столичному Палаці спорту 20-22 березня.

Ці виступи стануть фінальним акордом всеукраїнського туру Вдома, у межах якого музиканти вже відіграли близько 20 аншлагових концертів по всій країні.

