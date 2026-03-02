Украинский певец Позитив (настоящее имя Алексей Завгородний) признался, общается ли он с бывшей женой.

Об этом артист рассказал в беседе с журналисткой Ксенией Малинюк для программы Ранок у великому місті на ICTV2.

Позитив об отношениях с бывшей женой

Летом 2024 года Алексей женился во второй раз. Его избранницей стала танцовщица Юлия Сахневич, которая родила артисту дочь Марию.

До этого певец был в длительных отношениях и с Аной Андрейчук, дизайнером и подругой Насти Каменской. Их брак длился восемь лет. Теперь они общаются очень редко.

– Раз в год, наверное, день рождения, что-то по работе. Не очень сильно, но очень позитивно все, – отметил Завгородний.

Он добавил, что Анна сейчас за границей и прокомментировал, что знает о ее отношениях с Потапом.

– Насколько я знаю, она работает с ним. Там многие из наших с ним работают, поэтому сейчас что-то у них там и несется. Я не узнавал – только поздравлял с днем рождения. И меня поздравляли с рождением ребенка и все, – рассказал Позитив.

К слову, после начала полномасштабного вторжения РФ певец перестал общаться со своим давним другом Потапом. Более того, тот даже заблокировал Позитива в соцсетях. Единственный раз продюсер сделал исключение, поздравив артиста с будущим пополнением в семье.

К слову, крестным отцом Марии стал ведущий, актер и военный Даниэль Салем, с которым тесно общаются Позитив и Сахневич.

Источник : Ранок у великому місті

