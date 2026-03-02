Позитив зізнався, чи спілкується з ексдружиною, та висловився про її стосунки з Потапом
Український співак Позитив (справжнє імʼя Олексій Завгородній) зізнався, чи спілкується з колишньою дружиною.
Про це артист розповів у розмові з журналісткою Ксенією Малинюк для програми Ранок у великому місті на ICTV2.
Позитив про стосунки з ексдружиною
Влітку 2024 року Олексій одружився вдруге. Його обраницею стала танцівниця Юлія Сахневич, яка народила артисту доньку Марію.
До цього співак був у тривалих стосунках і з Аною Андрійчук, дизайнеркою і подружкою Насті Каменській. Їхній шлюб тривав вісім років. Тепер вони спілкуються дуже рідко.
– Раз на рік, мабуть, день народження, щось по роботі. Не дуже сильно, але дуже позитивно все, – зазначив Завгородній.
Він додав, що Анна зараз за кордоном та прокоментував, що знає про її стосунки з Потапом.
– Наскільки знаю, вона працює з ним. Там багато хто з наших з ним працює, тому зараз щось у них там і несеться. Я не дізнавався – тільки вітав з день народження. І мене вітали з народженням дитини і все, – розповів Позитив.
До слова, після початку повномасштабного вторгнення РФ співак припинив спілкуватися зі своїм давнім другом Потапом. Ба більше, той навіть заблокував Позитива в соцмережах. Єдиний раз продюсер зробив виключення, привітавши артиста з майбутнім поповненням в родині.
До слова, хрещеним батьком Марії став ведучий, актор і військовий Даніель Салем, з яким тісно спілкуються Позитив і Сахневич.