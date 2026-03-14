Американский киноактер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро поддержал украинцев в борьбе с полномасштабной российской агрессией.

Его видеообращение разместили на Instagram-странице Ukraine WOW.

Настоящим сюрпризом стало появление Роберта Де Ниро, который поздоровался в кадре на украинском языке. После искреннего приветствия голливудская звезда на английском языке обратилась к украинцам с пожеланиями мира.

Сейчас смотрят

Актер подчеркнул, что он и его семья искренне болеют за Украину и не игнорируют ужасы, которые творят российские оккупанты. Свое обращение лауреат Оскара завершил мощным лозунгом – Слава Украине.

– Привет. Добрые люди из США поддерживают вас в вашей борьбе против аморальной российской агрессии. Держитесь. От моей семьи и моих сограждан-американцев я шлю вам любовь, пожелания мира и спокойствия. Слава Украине, – сказал Роберт Де Ниро.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ukraine WOW (@ukrainewow)

Пользователи социальной сети в комментариях искренне благодарили актера за такую искреннюю поддержку, назвав его человеком с большим сердцем и настоящим преданным другом Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.