Американський кіноактор, режисер і продюсер Роберт Де Ніро підтримав українців у боротьбі з повномасштабною російською агресією.

Його відеозвернення опублікували на Instagram-сторінці Ukraine WOW.

Справжнім сюрпризом стала поява Роберта Де Ніро, який привітався в кадрі українською. Після щирого слова привіт голлівудська зірка англійською мовою звернулася до українців із побажаннями про мир.

Актор наголосив, що він та його родина щиро вболівають за Україну і не ігнорують жахіття, які чинять російські окупанти. Своє звернення лауреат Оскара завершив потужним гаслом – Слава Україні.

– Привіт. Добрі люди зі США підтримують вас у вашій боротьбі проти аморальної російської агресії. Тримайтеся. Від моєї родини та моїх співгромадян-американців я шлю вам любов, побажання миру та спокою. Слава Україні, – сказав Роберт Де Ніро.

Користувачі соціальної мережі в коментарях щиро дякували актору за таку щиру підтримку, назвавши його людиною з великим серцем і справжнім відданим другом України.

