Ежегодно церемония вручения премии Оскар привлекает внимание миллионов зрителей во всем мире. В 2026 году состоится уже 98-я церемония награждения премии Оскар, которую организует Американская академия киноискусств.

Когда Оскар 2026 и где смотреть церемонию, читайте в нашем материале.

Оскар 2026: дата и время церемонии

Церемония пройдет в воскресенье, 15 марта. Мероприятие состоится в Лос-Анджелесе, где ежегодно собираются звезды мирового кино, режиссеры, продюсеры и другие представители индустрии.

Начало официальной церемонии запланировано на 16:00 по местному времени.

Ведущим церемонии второй раз подряд станет известный американский телеведущий, комик и лауреат премии Эмми Конан О’Брайен.

Оскар 2026: когда смотреть по киевскому времени

Для украинских зрителей это означает, что трансляция стартует 16 марта в 01:00 ночи по киевскому времени. Перед началом вручения наград традиционно покажут красную дорожку, которая начнется 16 марта, примерно в 00:30.

Именно во время этой части церемонии можно увидеть появление актеров и режиссеров, их интервью и образы, которые часто становятся одной из главных тем обсуждения после события.

Оскар 2026: где смотреть церемонию

Трансляция премии Оскар 2026 состоится в прямом эфире на американском телеканале ABC, а также на стриминговой платформе Hulu.

Где смотреть Оскар 2026 на украинском языке

В Украине эксклюзивным транслятором церемонии станет телеканал Суспільне Культура. Украинские зрители смогут посмотреть событие с профессиональным переводом на украинский язык, а также с переводом на язык жестов.

Кроме самой церемонии, Суспільне Культура подготовит и специальное предшоу, которое начнется в 23:00 15 марта. Его ведущим станет актер театра и кино Алексей Гнатковский, который также будет комментировать основную часть награждения.

Премия Оскар 2026: главные номинанты

В этом году больше всего номинаций получил фильм Грешники, который претендует сразу на 16 наград. Таким образом, лента превзошла предыдущий рекорд трех известных фильмов — Все о Еве, Титаник и Ла-Ла-Лэнд, которые в свое время имели по 14 номинаций.

Интересно, что начиная с этой церемонии, Американская киноакадемия ввела новое правило. Согласно ему, члены академии должны посмотреть все фильмы, номинированные в определенной категории, прежде чем голосовать в финальном туре.

К сожалению, когда пройдет Оскар 2026, зрители не смогут увидеть украинские фильмы, ведь они в этом году не попали в финальный список номинантов. Например, лента режиссера Мстислава Чернова 2000 метров до Андреевки не смогла пройти в короткий список премии.

Однако среди номинантов есть работы, связанные с событиями в Украине. В частности, документальный короткометражный фильм Armed Only With A Camera: The Life and Death of Brent Renaud, посвященный американскому журналисту Бренту Рено, который погиб в 2022 году во время российского обстрела в Ирпене.

Особенности церемонии Оскар 2026

В этом году организаторы подготовили несколько изменений в формате шоу. В частности, во время церемонии прозвучат только две песни из номинированных — Golden из анимационного фильма Кейпоп-охотницы на демонов и I Lied to You из ленты Грешники.

Также на Оскаре 2026 появится новая номинация — Лучший кастинг, что увеличит общее количество конкурсных категорий до 24.

Награды победителям будут вручать прошлогодние лауреаты премии — Майк Мэдисон, Эдриен Броуди, Зои Салданья и Киран Калкин.

Более того, на сцене появятся известные актеры, среди которых Хавьер Бардем, Энн Гетевей, Роберт Дауни-младший и Гвинет Пэлтроу.

Итак, Оскар 2026 обещает стать одним из самых ожидаемых событий года для поклонников кино. Украинские зрители смогут увидеть церемонию уже в ночь с 15 на 16 марта, а также узнать, какие фильмы и актеры получат самую престижную награду в мире кинематографа.

