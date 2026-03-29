28 и 29 марта на телеканале СТБ вышел новый выпуск кулинарного шоу МастерШеф 17. Эта неделя была насыщена интересными моментами для любителей кулинарии.

Более того, на этой неделе участников кулинарного шоу ждала одна из самых сложных битв черных. Как прошел выпуск и кто покинул Мастер шеф сегодня, 29 марта, — читайте далее.

МастерШеф 17 сезон 8 выпуск — как прошел

Новая неделя стартовала с оценки соперников. Любители выбрали фаворитов, которые вынесли вердикт их блюдам, приготовленным в первом конкурсе.

Готовили кулинары и фастфуд, ведь он является частью современной гастрономии. Критерии конкурса были строгими — качество и темп.

Более того, в этом выпуске судьи лично провели мастер-класс, а участники были вынуждены воссоздать идеальные соусы к блюдам.

Кто покинул МастерШеф 17 в 8 выпуске 29 марта

К сожалению, с заданиями справились не все участники, и некоторые уехали домой.

Среди тех, кто покинул Мастер шеф сегодня, 29 марта, оказался Виталий Егоров — 41-летний военный из Павлограда, недавно списанный со службы.

Напомним, что в 6 выпуске МастерШеф 17 шоу покинула Елена Диченко — ресторатор и волонтер.

