Шестой выпуск МастерШеф -17, вышедший 22 марта, проверил не только кулинарные навыки участников, но и их способность мыслить нестандартно и работать в сложных условиях.

Любители кулинарии должны были отгадать “стыдные” блюда судей, а в битве черных доказать, что даже с ограниченным бюджетом можно приготовить блюдо ресторанного уровня.

МастерШеф -17: как прошел выпуск

В начале эфира судьи подвели итоги индивидуального конкурса прошлого эпизода. Лучшее блюдо приготовил Никита, который объединил два любимых блюда детства и подал их на высоком уровне.

Некоторые участники не смогли справиться с конкурсом. Черные фартуки получили Ганна, Полина и Елена, их блюда оказались самыми слабыми.

Первый конкурс 6 выпуска удивил участников домашней атмосферой и хаосом на кухне. Тема испытания касалась человеческих слабостей — так называемых guilty pleasure.

— Сегодняшнее испытание о человеческих слабостях, наших судейских слабостях. Потому что мы тоже люди и не всегда едим пасту с фуа-гра. У нас есть свои кулинарные guilty pleasure, и вам нужно сегодня их отгадать, — сказали судьи.

Участников разделили на три команды, каждая должна была отгадать и приготовить любимое, но “стыдное” блюдо одного из судей.

Синюю команду возглавил Александр, им предстояло отгадать “стыдное” блюдо Владимира Ярославского.

Красная команда под руководством Полины работала над блюдом Эктор Хименес-Браво. Жёлтая команда под руководством Артура пыталась раскрыть кулинарную слабость Ольги Мартыновской.

Подсказками для участников стал хаос на рабочих поверхностях судей — остатки продуктов, ингредиенты и детали, которые нужно было правильно интерпретировать. Участникам пришлось почувствовать себя детективами, чтобы составить полную картину и определить блюдо.

Все команды смогли отгадать блюда судей: Эктор — торт Шварцвальд; Ольга — хот-дог; Владимир — печеночный торт.

Хотя команды справились с заданием на этапе догадок, судьи обратили внимание на ошибки в исполнении. Жёлтая команда допустила ошибки при приготовлении булочки и сосиски для хот-дога.

Синей команде сделали замечание из-за чрезмерного количества майонеза в печеночном торте. Десерт красной команды получил одобрительные отзывы.

По итогам конкурса на балкон поднялись синяя и красная команды, а проиграла жёлтая. Черный фартук получила Оксана.

Битва черных в 6 выпуске началась вне привычного формата. Участников привезли в супермаркет, так как продуктовый склад павильона был закрыт.

Любители кулинарии должны были самостоятельно приобрести ингредиенты, но с ограничением: каждому выделили 300 гривен, покупать разрешалось только продукты с жёлтыми ценниками.

— Вам предстоит доказать нам и зрителям, что неограниченный выбор продуктов не определяет качество блюда. Качество определяет талант повара, — сказал Владимир Ярославский.

После возвращения в павильон участники получили 1,5 часа на приготовление одного блюда — основного или десерта. Битва черных оказалась сложной из-за ограниченного бюджета, выбора продуктов и давления конкурса.

Кто покинул МастерШеф -17

По результатам битвы черных проект покинула Елена Диченко.

Елене 39 лет, она родом из Львова. Она ресторатор и волонтёр.

После 10 лет в балете Елена получила образование в сфере международных отношений и международного права, работала в недвижимости, но нашла призвание в ресторанном бизнесе.

Она открыла авторское заведение The Room и развивала франшизу FunBarBanka, которая работала девять лет.

Во время пандемии создала отель Ferenc и реализовала новые проекты. После переезда в Киев управляла заведениями большой компании.

