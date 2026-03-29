28 та 29 березня на телеканалі СТБ пройшов новий випуск кулінарного шоу МастерШеф 17. Цей тиждень був насиченим на цікавинки для аматорів.

Ба більше, цього тижня на учасників кулінарного шоу чекала одна з найскладніших битв чорних. Як пройшов випуск і хто покинув Мастер шеф сьогодні, 29 березня, – читайте далі.

МастерШеф 17 сезон 8 випуск – як пройшов

Новий тиждень стартував з оцінювання суперників. Аматори обрали фаворитів, які винесли вердикт їхнім стравам, приготованним у першому конкурсі.

Готували кулінари і фастфуд, адже він є частиною сучасної гастрономії. Критерії конкурсу були суворі – якість та темп.

Ба більше, у цьому випуску судді особисто дали майстер-клас, а учасники були вимушені відтворити ідеальні соуси до страв.

Хто покинув МастерШеф 17 у 8 випуску 29 березня

На жаль, з викликами впоралися не всі учасники і дехто поїхав додому.

Серед тих, хто покинув МастерШеф сьогодні, 29 березня, опинився Віталій Єгоров – 41-річний військовий із Павлограда, нещодавно списаний зі служби.

Фото: СТБ

Нагадаємо, що в 6 випуску МастерШеф 17 шоу залишила Олена Диченко – рестораторка і волонтерка.

