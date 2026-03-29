Хто покинув МастерШеф 17 у 8 випуску – битва соусів та майстер-клас суддів
28 та 29 березня на телеканалі СТБ пройшов новий випуск кулінарного шоу МастерШеф 17. Цей тиждень був насиченим на цікавинки для аматорів.
Ба більше, цього тижня на учасників кулінарного шоу чекала одна з найскладніших битв чорних. Як пройшов випуск і хто покинув Мастер шеф сьогодні, 29 березня, – читайте далі.
МастерШеф 17 сезон 8 випуск – як пройшов
Новий тиждень стартував з оцінювання суперників. Аматори обрали фаворитів, які винесли вердикт їхнім стравам, приготованним у першому конкурсі.
Готували кулінари і фастфуд, адже він є частиною сучасної гастрономії. Критерії конкурсу були суворі – якість та темп.
Ба більше, у цьому випуску судді особисто дали майстер-клас, а учасники були вимушені відтворити ідеальні соуси до страв.
Хто покинув МастерШеф 17 у 8 випуску 29 березня
На жаль, з викликами впоралися не всі учасники і дехто поїхав додому.
Серед тих, хто покинув МастерШеф сьогодні, 29 березня, опинився Віталій Єгоров – 41-річний військовий із Павлограда, нещодавно списаний зі служби.
Нагадаємо, що в 6 випуску МастерШеф 17 шоу залишила Олена Диченко – рестораторка і волонтерка.