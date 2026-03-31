Украинский исполнитель Drevo (Максим Деревянчук) заявил о краже своей песни российским артистом.

В команде утверждают, что трек Потанцуй со мной исполнителя R. Riccardo является полной копией композиции Енкарапіста.

По словам менеджмента, речь идет не о сходстве отдельных элементов, а о воспроизведении трека от первой до последней ноты.

Продюсер Деревянчука Михаил Шиян и лейбл Sound United уже подали жалобы дистрибьюторам. Они ожидают, что спорную композицию в ближайшее время удалят с музыкальных платформ.

В менеджменте также отмечают, что правовая изоляция России создает чувство безнаказанности в вопросах интеллектуальной собственности.

— Россияне вырыли вокруг своей территории правовой ров, протянув через какой объекты интеллектуальной собственности, можно безнаказанно плевать в лицо цивилизованному миру. Но мы им это не спустим, – заверил Михаил Шиян.

Продюсер добавил, что команда будет добиваться наказания для россиянина-плагиатора.

— На каждом концерте Drevo мы собираем большие средства для поддержки ВСУ, чтобы уничтожать врага на поле боя. И здесь мы также разберемся с этими ворами. Плагиат не знает границ и должен быть наказан. Такие “танцы” должны завершаться падением в оркестровую яму, — подчеркнул Шиян.

Напомним, что в 2024 году Drevo стал финалистом Нацотбора на Евровидение с песней Endless chain, с которой занял девятое место.

Треки артиста нередко отличаются абсурдной лексикой, а также само название трека Енкарапіста является выдумкой.

Наибольшую популярность Максим Деревянчук приобрел в 2025 году после релиза трека Смарагдове небо, который стал вирусным в соцсетях и поднялся в музыкальных чартах.

Фото: скриншот из клипа Енкарапіста

