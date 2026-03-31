От первой до последней ноты: российский артист украл песню украинца Drevo
- Команда Drevo заявила о полном копировании трека Енкарапіста российским артистом R. Riccardo.
- Продюсер Михаил Шиян и лейбл Sound United подали жалобы дистрибьюторам.
- В команде ожидают, что спорный трек удалят с музыкальных платформ.
Украинский исполнитель Drevo (Максим Деревянчук) заявил о краже своей песни российским артистом.
В команде утверждают, что трек Потанцуй со мной исполнителя R. Riccardo является полной копией композиции Енкарапіста.
По словам менеджмента, речь идет не о сходстве отдельных элементов, а о воспроизведении трека от первой до последней ноты.
Россиянин украл трек Drevo
Продюсер Деревянчука Михаил Шиян и лейбл Sound United уже подали жалобы дистрибьюторам. Они ожидают, что спорную композицию в ближайшее время удалят с музыкальных платформ.
В менеджменте также отмечают, что правовая изоляция России создает чувство безнаказанности в вопросах интеллектуальной собственности.
— Россияне вырыли вокруг своей территории правовой ров, протянув через какой объекты интеллектуальной собственности, можно безнаказанно плевать в лицо цивилизованному миру. Но мы им это не спустим, – заверил Михаил Шиян.
Продюсер добавил, что команда будет добиваться наказания для россиянина-плагиатора.
— На каждом концерте Drevo мы собираем большие средства для поддержки ВСУ, чтобы уничтожать врага на поле боя. И здесь мы также разберемся с этими ворами. Плагиат не знает границ и должен быть наказан. Такие “танцы” должны завершаться падением в оркестровую яму, — подчеркнул Шиян.
Напомним, что в 2024 году Drevo стал финалистом Нацотбора на Евровидение с песней Endless chain, с которой занял девятое место.
Треки артиста нередко отличаются абсурдной лексикой, а также само название трека Енкарапіста является выдумкой.
Наибольшую популярность Максим Деревянчук приобрел в 2025 году после релиза трека Смарагдове небо, который стал вирусным в соцсетях и поднялся в музыкальных чартах.
Фото: скриншот из клипа Енкарапіста