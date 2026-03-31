Український виконавець Drevo (Максим Дерев’янчук) заявив про крадіжку своєї пісні російським артистом.

У команді стверджують, що трек Потанцуй со мной виконавця R. Riccardo є повною копією композиції Енкарапіста.

За словами менеджменту, йдеться не про схожість окремих елементів, а про відтворення треку від першої до останньої ноти.

Росіянин вкрав трек Drevo

Продюсер Дерев’янчука Михайло Шиян та лейбл Sound United вже подали скарги дистриб’юторам. Вони очікують, що спірну композицію найближчим часом видалять із музичних платформ.

У менеджменті також наголошують, що правова ізоляція Росії створює відчуття безкарності у питаннях інтелектуальної власності.

— Росіяни вирили навколо своєї території правовий рів, протягнувши через який об’єкти інтелектуальної власності, можна безкарно плювати в обличчя цивілізованому світу. Але ми їм це не спустимо, — запевнив Михайло Шиян.

Продюсер додав, що команда буде домагатися покарання для росіянина-плагіатора.

— На кожному концерті Drevo ми збираємо великі кошти на підтримку ЗСУ, щоб знищувати ворога на полі бою. І тут ми також розберемось з цими крадіями. Плагіат не знає кордонів і має бути покараний. Такі “танці” повинні завершуватися падінням в оркестрову яму, — наголосив Шиян.

Нагадаємо, що у 2024 році Drevo став фіналістом Нацвідбору на Євробачення з піснею Endless chain, з якою посів дев’яте місце.

Треки артиста нерідко вирізняються абсурдною лексикою, і навіть сама назва треку Енкарапіста є вигадкою.

Найбільшу популярність Максим Дерев’янчук здобув у 2025 році після релізу треку Смарагдове небо, який став вірусним у соцмережах і піднявся в музичних чартах.

Фото: скриншот з кліпа Енкарапіста

