После плагиата во Вьетнаме: Руслана объяснила, кому принадлежат права на Дикі танці
- Певица заявила, что исключительные права на песню остаются за ней.
- В 2005 году был только лицензирован кавер для CD в пределах Вьетнама.
- Вопрос регулирует Comp Music Publishing, которые представляют права Русланы.
Певица Руслана прокомментировала историю с незаконными перепевками ее песен вьетнамской артисткой Хо Куинь Хуонг, среди которых и легендарные Дикі танці.
Заявление появилось после того, как в соцсетях начали распространять видео с исполнениями украинских хитов без указания авторства.
Руслана о нарушении авторских прав
Победительница Евровидения 2004 подчеркнула, что музыка должна жить в мире через новые исполнения, ремиксы и каверы, но уважать автора и его права – это основа.
– Каждый исполнитель мечтает, чтобы его песня стала “эвергрином”. И было бы дико запрещать ее петь всем, кто хочет реализовать себя через яркое исполнение. Но уважать автора и его права – это та первооснова, которая отделяет зерно от плевел, а подражание от кражи, – отметила певица.
Руслана объяснила, что исключительные права на Дикие танцы принадлежат ей как автору и исполнителю. После детального анализа каталога вьетнамской исполнительницы команда украинки обнаружила еще три ее песни, представленные под чужим авторством – Аркан, Dance with the Wolves, Скажи мені и ремикс на этот трек.
– Это уже совсем другой уровень нарушения (даже если бы были все разрешения). Потому что изменение авторства – это не интерпретация, а искажение самой сути. И это не только моральный вопрос. Это нарушение неотчуждаемых прав автора – тех, которые в принципе нельзя “передать” или “переоформить”. Такое “обновление” авторов в кредитсах – это не интерпретация, а искажение самой сути произведения, – подчеркнула Руслана.
Артистка уточнила, что в 2005 году действительно заключала договор на кавер-версию Диких танцев, но только для CD-издания во Вьетнаме. Это было техническое “механическое воспроизведение”, которое не предусматривало использование песни на стриминговых платформах или включение ее в собственный репертуар другого артиста.
Руслана добавила, что урегулирование вопроса в настоящее время находится в компетенции Comp Music Publishing, которые представляют ее права как лейбл и правообладатель.
Тина Кароль также ищет юриста
История с незаконными перепевками украинских песен получила огласку после заявления Тины Кароль.
Певица сообщила, что Хо Куинь Хуонг без разрешения исполняет ее треки, в частности композицию Пупсик, переложив текст и включив песню в концертный репертуар.
Кароль уже заявила, что ищет международного юриста по вопросам интеллектуальной собственности, чтобы урегулировать ситуацию в правовом поле.
Фото: Руслана, Хо Куинь Хуонг