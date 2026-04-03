Блогер Даша Евтух записала серию разговорных сториз после того, как российский дрон разрушил ее дом в Полтаве.

Звезда TikTok эмоционально прокомментировала потерю имущества и ответила на волну критики и распространившихся в сети слухов.

Даша Евтух о разрушенном жилье

Даша призналась, что сейчас находится в тяжелом психологическом состоянии и поблагодарила всех, кто поддержал ее семью.

– Мы остались без жилья, у нас дома нет. И, скорее всего, его нужно сносить будет, ведь он в очень аварийном состоянии, — отметила Евтух.

Блогер попросила подписчиков дать ей время, чтобы успокоиться. Даша Евтух пообещала рассказать все подробности позже.

Реакция на хейт

Кроме потери имущества Даше пришлось столкнуться с негативом в соцсетях. Пока одни поддерживают семью финансово и словами, другие критикуют блоггер.

В сообщении о разрушенном доме ей припомнили контент, род деятельности мужа, наличие другого имущества, а также возможность получить компенсацию от государства. Не понравилось людям и то, что Евтух ничего не написала о квартирантах, снимавших пострадавший от дрона дом.

В ответ блогер заявила, что вокруг этой ситуации распространяется много слухов.

– В интернете люди сидят, придумывают, фантазируют себе. Я прошу вас – не верьте, потому что пишут это в комментариях, – призвала Евтух.

Она напомнила, что ее муж Александр Глазов давно сдал полномочия депутата райсовета. Всплеск хейта в комментариях блоггерша расценивает как “завуалированную зависть”.

По мнению Даши Евтух, некоторые люди получают удовольствие, когда у кого-то происходит беда и выплескивают свою агрессию.

Фото: Даша Евтух

