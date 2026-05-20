Одним из приоритетов саммита НАТО в Анкаре, который состоится 7-8 июля, станет дальнейшая поддержка Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Поддержка Украины – приоритет на саммите НАТО

— В Хельсингборге мы обсудим нашу дальнейшую решительную поддержку Украины – еще один приоритет саммита в Анкаре. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига присоединится к нам завтра вечером в Швеции, – заявил Рютте 20 мая на пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек НАТО подчеркнул, что безопасность Украины напрямую “связана с нашей собственной безопасностью”.

Сейчас смотрят

— Министры обсудят, как обеспечить, чтобы поддержка Украины оставалась существенной, устойчивой и предсказуемой, и основывалась на потребностях Украины, — отметил Рютте.

По его словам, программа PURL и в дальнейшем остается важным механизмом оказания срочной поддержки Украине, союзники продолжают вносить взносы.

Рютте напомнил, что Норвегия и Канада недавно объявили о выделении в рамках программы более полумиллиарда долларов.

Генсек отметил, что с момента запуска этой инициативы прошлым летом во время саммита в Гааге PURL обеспечила около 70% всех ракет для украинских батарей Patriot, в частности PAC-3, а также 90% боеприпасов, используемых в других системах противовоздушной обороны.

— Эта поддержка продолжает поступать, но мы должны развивать это дальше и обеспечить, чтобы поддержка союзников оставалась стабильной в долгосрочной перспективе, — подытожил Рютте.

Ранее издание Politico писало, что Марк Рютте призвал страны НАТО ежегодно выделять на помощь Украине средства в размере 0,25% ВВП.

Этот вопрос Рютте поднял во время закрытой встречи послов НАТО в конце апреля.

Предложение обсуждается в рамках подготовки к саммиту НАТО, который состоится 7-8 июля в Турции.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.