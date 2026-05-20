Право выхода на пенсию в Украине по возрасту на льготных условиях и по выслуге лет для определенных категорий регулируется статьей 114 Закона Об общеобязательном пенсионном страховании.

Кто имеет право выйти на пенсию в 55 лет

В Украине законодательно закреплены два Списка — №1 и №2, которые предусматривают профессии, должности, работы с тяжелыми и особо тяжелыми условиями труда. Если человек работает на соответствующей должности, которая предусмотрена данным списком, он имеет право на льготы и на выход на пенсию в 55 лет и даже раньше.

В соответствии с законодательством Украины, право на досрочную пенсию по возрасту предоставляется работникам, которые в течение длительного времени работали на производствах с особо вредными условиями, указанных в специальном перечне.

Могут выйти на пенсию после 50 лет:

Мужчина, если проработал 10 лет на работах из Списка №1, со страховым стажем 25 лет.

Женщина, которая работала по Списку №1 не менее 7,5 года, при наличии страхового стажа 20 лет.

Работникам, которые не полностью соответствуют требованиям относительно страхового стажа на работах с вредными условиями труда по Списку № 1, но имеют не менее половины необходимого стажа на таких работах и общий страховой стаж, установленный законодательством, пенсия назначается с уменьшением пенсионного возраста пропорционально продолжительности работы на вредном производстве:

мужчинам — на 1 год за каждый год такой работы;

женщинам — на 1 год 4 месяца за каждый год такой работы.

В соответствии с действующим законодательством, работники, которые были заняты на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, указанных в Списке № 2, имеют право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях:

Условия выхода на пенсию в 55 лет по списку №2:

Для мужчин необходим страховой стаж не менее 30 лет, из которых не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах.

Для женщин — страховой стаж 25 лет и 10 лет на вредной работе.

С 2015-го возраст женщин повышается постепенно с 50 до 55 лет в зависимости от даты рождения.

Работникам, которые не полностью соответствуют требованиям относительно страхового стажа на работах с вредными условиями труда, но имеют не менее половины необходимого стажа на таких работах и общий страховой стаж, установленный законодательством, пенсия назначается с уменьшением пенсионного возраста.

Уменьшение пенсионного возраста по Списку №2:

Для мужчин, за каждые 2 года и 6 месяцев работы на вредном производстве, пенсионный возраст уменьшается на 1 год.

Для женщин, за каждые 2 года работы по второму списку, возраст выхода на пенсию уменьшается на 1 год.

Чтобы получить пенсию раньше других из-за вредной работы, нужно доказать, что место, где вы работали, было официально признано вредным. Для этого проводится специальная оценка условий труда — аттестация. Такая оценка должна проводиться каждые 5 лет. Если аттестацию не проводили вовремя, то годы, прошедшие после последней аттестации, не будут учитываться при расчете пенсии.

Если вы работали на вредном производстве до 1992 года, то вам не обязательно искать документы об аттестации.

Чтобы оформить пенсию, кроме паспорта и документов о заработной плате, нужно предоставить документы, которые подтверждают, что ваше рабочее место было вредным. Если ваше предприятие находится на оккупированной территории или в зоне боевых действий, то информацию о вашем стаже могут взять из государственной базы данных.

Джерело: Инспекция по труду и занятости

