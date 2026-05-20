Еврокомиссия подписала меморандум о взаимопонимании относительно предоставления Украине макрофинансовой помощи на €8,35 млрд в рамках кредитной программы ЕС объемом €90 млрд.

Об этом сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис.

Меморандум Еврокомиссии о предоставлении Украине €8,35 млрд

По его словам, сегодня был официально подписан меморандум о взаимопонимании относительно макрофинансовой поддержки Украины.

Сейчас смотрят

— Сегодняшним подписанием мы уверенно продвигаемся к получению первого транша займа в поддержку Украины. Эта поддержка укрепит устойчивость экономики Украины, увеличит внутренние доходы и усилит борьбу с коррупцией, — заявил Домбровскис.

Он отметил, что документ определяет политические условия, которые украинская сторона должна выполнить для получения каждого транша макрофинансовой помощи.

Согласно регламенту, эти условия имеют фискальный характер и охватывают три основных направления:

мобилизацию доходов;

повышение эффективности государственных расходов;

усовершенствование системы управления государственными финансами.

Условия для получения первого транша предусматривают выполнение мероприятий по всем трем направлениям.

В частности, речь идет о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, разработке секторальных стратегий государственных инвестиций, а также реформировании Таможенного кодекса Украины.

— Эта поддержка связана с четкими условиями проведения реформ и в очередной раз демонстрирует непоколебимое обязательство ЕС поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, — отметил еврокомиссар.

Следующим этапом должна стать ратификация меморандума Верховной Радой Украины.

После завершения всех процедур и вступления документа в силу Еврокомиссия продолжит выполнение необходимых шагов для выделения первого транша макрофинансовой помощи в размере €3,2 млрд в июне 2026 года, если Украина выполнит все предусмотренные требования.

В Еврокомиссии также сообщили, что ЕС покрывает две трети срочных военных и финансовых потребностей Украины в рамках кредитной программы поддержки на 2026–2027 годы.

Остальную часть финансирования должны предоставить международные партнеры.

Меморандум о взаимопонимании относительно макрофинансовой помощи является одним из документов, необходимых для предоставления Украине кредита ЕС объемом €90 млрд на 2026–2027 годы.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить первые транши европейской поддержки на €90 млрд уже в июне.

Фото: Валдис Домбровскис

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.