ЕС подписал меморандум о €8,35 млрд помощи Украине: когда первый транш
- Еврокомиссия подписала меморандум о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере €8,35 млрд в рамках кредитной программы ЕС на €90 млрд.
- Первый транш помощи в размере €3,2 млрд Украина может получить в июне.
Еврокомиссия подписала меморандум о взаимопонимании относительно предоставления Украине макрофинансовой помощи на €8,35 млрд в рамках кредитной программы ЕС объемом €90 млрд.
Об этом сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис.
Меморандум Еврокомиссии о предоставлении Украине €8,35 млрд
По его словам, сегодня был официально подписан меморандум о взаимопонимании относительно макрофинансовой поддержки Украины.
— Сегодняшним подписанием мы уверенно продвигаемся к получению первого транша займа в поддержку Украины. Эта поддержка укрепит устойчивость экономики Украины, увеличит внутренние доходы и усилит борьбу с коррупцией, — заявил Домбровскис.
Он отметил, что документ определяет политические условия, которые украинская сторона должна выполнить для получения каждого транша макрофинансовой помощи.
Согласно регламенту, эти условия имеют фискальный характер и охватывают три основных направления:
- мобилизацию доходов;
- повышение эффективности государственных расходов;
- усовершенствование системы управления государственными финансами.
Условия для получения первого транша предусматривают выполнение мероприятий по всем трем направлениям.
В частности, речь идет о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, разработке секторальных стратегий государственных инвестиций, а также реформировании Таможенного кодекса Украины.
— Эта поддержка связана с четкими условиями проведения реформ и в очередной раз демонстрирует непоколебимое обязательство ЕС поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, — отметил еврокомиссар.
Следующим этапом должна стать ратификация меморандума Верховной Радой Украины.
После завершения всех процедур и вступления документа в силу Еврокомиссия продолжит выполнение необходимых шагов для выделения первого транша макрофинансовой помощи в размере €3,2 млрд в июне 2026 года, если Украина выполнит все предусмотренные требования.
В Еврокомиссии также сообщили, что ЕС покрывает две трети срочных военных и финансовых потребностей Украины в рамках кредитной программы поддержки на 2026–2027 годы.
Остальную часть финансирования должны предоставить международные партнеры.
Меморандум о взаимопонимании относительно макрофинансовой помощи является одним из документов, необходимых для предоставления Украине кредита ЕС объемом €90 млрд на 2026–2027 годы.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить первые транши европейской поддержки на €90 млрд уже в июне.
Фото: Валдис Домбровскис