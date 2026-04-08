2000 метров до Андреевки среди фаворитов Эмми: шесть номинаций в ключевых категориях
- Фильм Мстислава Чернова представлен в категориях документального кино.
- Церемония состоится 27-28 мая в Нью-Йорке.
- Музыку для фильма написал двукратный лауреат премии Грэмми Сэм Слейтер.
Лента Мстислава Чернова 2000 метров до Андреевки получила сразу шесть номинаций на 47-й премии News & Documentary Emmy Awards и представлена в ключевых категориях документального кино.
О номинантах сообщила Национальная академия телевизионных искусств и наук США. Нынешний отбор проходил среди более 2 тыс. работ, вышедших в эфир в 2025 году.
Церемония пройдет в Нью-Йорке в зале Jazz в Lincoln Center в два этапа: 27 мая будут вручать награды в категориях новостей, а 28 мая — в категориях документального кино.
Фильм 2000 метров до Андреевки – номинации на Emmy 2026
Работа украинской команды будет соревноваться в шести категориях:
- Лучший документальный фильм (Best Documentary)
- Выдающийся документальный фильм о современных событиях (Outstanding Current Affairs Documentary)
- Выдающаяся режиссерская работа (Outstanding Direction: Documentary)
- Выдающийся сценарий (Outstanding Writing: Documentary)
- Выдающаяся операторская работа (Outstanding Cinematography: Documentary)
- Выдающийся монтаж (Outstanding Editing: Documentary)
Президент Академии Адам Шарп отметил, что номинанты этого года отражают широкий спектр взглядов и помогают глубже осмыслить важные темы современности.
Руководитель документального направления Кристин Чин подчеркнула, что среди них как личные истории, так и масштабные исследования, расширяющие представления о событиях в мире.
О чем фильм 2000 метров до Андреевки
Лента рассказывает о задачах украинского подразделения — пройти через укрепленный лесной массив и освободить стратегически важное село Андреевка.
Камера сопровождает военных во время этой операции. Чем дальше они продвигаются, тем отчетливее проявляется реальность войны — изнурительной и продолжительной.
Съемки начались в сентябре 2023 года, в целом работа продолжалась около полутора лет. Над проектом работали фотограф Александр Бабенко и продюсер Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат.
Монтаж выполняла Мишель Мизнер. Музыку написал двукратный лауреат премии Грэмми Сэм Слейтер, известный саундтреками к сериалу Чернобыль и фильму Джокер.
Фото: Артхаус Трафик