Лауреат кінопремії Оскар та документаліст Мстислав Чернов розповів, що його нова стрічка 2000 метрів до Андріївки є фільмом не тільки про реальність війни, а й про відстані та людяність людей, які сидять в окопах. А також про відстань між Європою та Україною, між українським суспільством і людьми в окопах.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Guardian, яке у своєму списку найкращих фільмів року поставило 2000 метрів до Андріївки на другу сходинку.

2000 метрів до Андріївки: Чернов про фільм

Мстислав Чернов почав працювати над цією стрічкою ще коли відбувалися покази 20 днів у Маріуполі для західної аудиторії. Режисер зізнався, що повернувся на передову для знімань стрічки через те, що побачив у Маріуполі, Бучі та Харкові, який щодня зазнає бомбардувань з боку російської армії.

Зараз дивляться

Уже під час монтажу 20 днів у Маріуполі він шукав історію, яка стала б відповіддю на відчуття розпачу й безпорадності – фільм не лише про жертву війни, а про дію, силу й опір українців агресії.

Чернов брав участь у фестивалях та публічних показах на Заході зі стрічкою 20 днів у Маріуполі. Водночас в Україні тривали бої й контрнаступ, і режисер постійно повертався з мирних європейських міст безпосередньо в окопи для документування.

Чернов і Нолан

Фото: Getty Images

Саме це різке зіткнення двох світів – війни й миру – стало основою 2000 метрів до Андріївки, фільму не лише про бойові дії, а й про дистанцію між фронтом і тилом, Україною та Європою.

– І в тому окопі я бачив світ, який був іншим. Він був як інша планета або як 100 років назад у часі. Це зіткнення двох світів – я просто намагався це виразити. Я намагався зрозуміти, як ми живемо у світі, де існують війна, мир, людяність, насильство. І тому 2000 метрів до Андріївки природно став фільмом про відстані, не тільки про реальність війни, не тільки про людяність людей, які затиснуті в цих окопах. А також про відстань між Європою та Україною, між українським суспільством і людьми в окопах. Сподіваюся, це відчувається, – сказав Чернов.

За словами Чернова, з початку 2025 року багато українців на фронті та в тилу відчувають себе покинутими міжнародною спільнотою. Водночас це не віддаляє суспільство від армії, а навпаки згуртовує його.

Читайте також
Кінокритики США включили 2000 метрів до Андріївки до п’ятірки найкращих документалок
2000 метрів до Андріївки

Режисер наголосив, що ставка Росії на ракетний терор як спосіб зламати українців є помилковою: удари по містах лише посилюють єдність і підтримку військових.

– Це те, що я вважаю дивовижним в українцях, але це дивовижно в людях загалом… Я вважаю великою помилкою, що Росія думає, що бомбардування українських міст балістичними ракетами допоможе їм домогтися угоди, яку вони хочуть, на умовах, які вони хочуть, і що українська громадськість просто дистанціюється від солдатів або дистанціюється від уряду. Це не буде так, – наголосив він.

2000 метрів до Андріївки: головне послання фільму

Мстислав Чернов наголосив, що його головне послання полягає в тому, щоб фільм було правильно інтерпретовано.

– Цей фільм не є простим, це не пропагандистський фільм. Це фільм про щось більше – про Україну, про саму війну, про нас у цей історичний момент. І як нам пережити цей момент у нашій історії? Я хочу, щоб глядачі побачили, наскільки марним і жахливим є саме поняття війни і що ми, як люди, не повинні цього робити один одному. Але водночас самооборона українців не є марною, – підкреслив він.

Чернов пояснив, що для української аудиторії його фільм – це передусім про пам’ять і жертву конкретних людей.

Водночас він підкреслив, що поширене за кордоном твердження про “марність” війни є хибним: сама війна – так, але самооборона України – ні.

Режисер також розповів, що під час знімань фільму шукав надію навіть у темні моменти війни. Її він знаходив у людях, які продовжують боротися, захищати свої сім’ї та країну, попри втрати, що дає йому віру, що Україна вистоїть.

– Кожен із чоловіків, яких ми зустрічаємо протягом фільму, дав мені цю надію. Я пішов у той ліс, де відбувається дія фільму, з почуттям безнадії. І я знайшов свою надію. Я побачив дерева, які були знищені артилерією, але вже відростають.

Я бачив людей, які, попри те, що знають, що можуть втратити своїх друзів, втратити життя, що можуть встановити прапор, а він все одно може впасти, все одно це роблять. Вони все одно захищають свої сім’ї. Це дає мені надію, що Україна, хоч як би важко не було, вистоїть, – підкреслив він.

Нагадаємо, стрічка 2000 метрів до Андріївки продовжує боротьбу за премію Оскар 2026. Американська кіноакадемія внесла фільм до короткого списку документальних стрічок. Шортлісти будуть оголошені у січні наступного року. За цей час члени Кіноакадемії мають переглянути короткі списки номінантів.

Читайте також
Церемонію Оскар із 2029 року транслюватиме Youtube
як пройшла церемонія Оскар 2025

Пов'язані теми:

Мстислав ЧерновФільм
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.