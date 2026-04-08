Стрічка Мстислава Чернова 2000 метрів до Андріївки отримала одразу шість номінацій на 47-й премії News & Documentary Emmy Awards і представлена у ключових категоріях документального кіно.

Про номінантів повідомила Національна академія телевізійних мистецтв і наук США. Цьогоріч відбір відбувався серед понад 2 тис. робіт, що вийшли в ефір у 2025 році.

Церемонія пройде у Нью-Йорку у залі Jazz at Lincoln Center у два етапи: 27 травня вручатимуть нагороди у категоріях новин, а 28 травня — у категоріях документального кіно.

Фільм 2000 метрів до Андріївки – номінації на Emmy 2026

Робота української команди змагатиметься у шести категоріях:

  • Найкращий документальний фільм (Best Documentary)
  • Видатний документальний фільм про сучасні події (Outstanding Current Affairs Documentary)
  • Видатна режисерська робота (Outstanding Direction: Documentary)
  • Видатний сценарій (Outstanding Writing: Documentary)
  • Видатна операторська робота (Outstanding Cinematography: Documentary)
  • Видатний монтаж (Outstanding Editing: Documentary)

Президент Академії Адам Шарп зазначив, що цьогорічні номінанти відображають широкий спектр поглядів і допомагають глибше осмислити важливі теми сучасності.

Керівниця документального напряму Крістін Чін підкреслила, що серед них — як особисті історії, так і масштабні дослідження, які розширюють уявлення про події у світі.

Про що фільм 2000 метрів до Андріївки

Стрічка розповідає про завдання українського підрозділу — пройти через укріплений лісовий масив і звільнити стратегічно важливе село Андріївка.

Камера супроводжує військових під час цієї операції. Чим далі вони просуваються, тим чіткіше проявляється реальність війни — виснажливої і тривалої.

Зйомки розпочалися у вересні 2023 року, загальна робота тривала майже півтора року. Над проєктом працювали фотограф Олександр Бабенко та продюсерки Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат.

Монтаж виконувала Мішель Мізнер. Музику написав дворазовий лауреат премії Греммі Сем Слейтер, відомий саундтреками до серіалу Чорнобиль та фільму Джокер.

Читайте також
Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів Америки за фільм 2000 метрів до Андріївки
Мстислав Чернов

Фото: Артхаус Трафік

Джерело: Суспільне

