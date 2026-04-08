Стрічка Мстислава Чернова 2000 метрів до Андріївки отримала одразу шість номінацій на 47-й премії News & Documentary Emmy Awards і представлена у ключових категоріях документального кіно.

Про номінантів повідомила Національна академія телевізійних мистецтв і наук США. Цьогоріч відбір відбувався серед понад 2 тис. робіт, що вийшли в ефір у 2025 році.

Церемонія пройде у Нью-Йорку у залі Jazz at Lincoln Center у два етапи: 27 травня вручатимуть нагороди у категоріях новин, а 28 травня — у категоріях документального кіно.

Зараз дивляться

Фільм 2000 метрів до Андріївки – номінації на Emmy 2026

Робота української команди змагатиметься у шести категоріях:

Найкращий документальний фільм (Best Documentary)

Видатний документальний фільм про сучасні події (Outstanding Current Affairs Documentary)

Видатна режисерська робота (Outstanding Direction: Documentary)

Видатний сценарій (Outstanding Writing: Documentary)

Видатна операторська робота (Outstanding Cinematography: Documentary)

Видатний монтаж (Outstanding Editing: Documentary)

Президент Академії Адам Шарп зазначив, що цьогорічні номінанти відображають широкий спектр поглядів і допомагають глибше осмислити важливі теми сучасності.

Керівниця документального напряму Крістін Чін підкреслила, що серед них — як особисті історії, так і масштабні дослідження, які розширюють уявлення про події у світі.

Про що фільм 2000 метрів до Андріївки

Стрічка розповідає про завдання українського підрозділу — пройти через укріплений лісовий масив і звільнити стратегічно важливе село Андріївка.

Камера супроводжує військових під час цієї операції. Чим далі вони просуваються, тим чіткіше проявляється реальність війни — виснажливої і тривалої.

Зйомки розпочалися у вересні 2023 року, загальна робота тривала майже півтора року. Над проєктом працювали фотограф Олександр Бабенко та продюсерки Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат.

Монтаж виконувала Мішель Мізнер. Музику написав дворазовий лауреат премії Греммі Сем Слейтер, відомий саундтреками до серіалу Чорнобиль та фільму Джокер.

Фото: Артхаус Трафік

Джерело : Суспільне

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.