Певица Алина Гросу поделилась с поклонниками радостной новостью – она впервые стала мамой. Артистка родила сына.

Алина Гросу стала мамой

Алина принципиально решила рожать в Украине, ведь для нее было важно, чтобы малыш появился на свет на родной земле. К слову, раньше она объясняла, почему не хотела бы, чтобы муж держал ее за руку в процессе.

По словам певицы, роды прошли не совсем по плану. Врачи, опираясь на УЗИ, прогнозировали вес ребенка в пределах 3,4–3,5 кг. Однако реальность превзошла ожидания: родился настоящий богатырь весом почти 4,7 кг и ростом 58 см.

Сама Гросу шутит, что чувствует себя так, будто ее “переехало три трактора”, однако состояние малыша — замечательное.

— Наша любовь, наша маленькая вселенная! Только теперь мы поняли, что такое по-настоящему любить! Более 4 кг самого дорогого в мире золота, и 58 см нежнейших пухленьких булочек, – с нежностью прокомментировала появление сына певица.

Мальчик родился здоровым и удивительно спокойным. Алина Гросу даже спрашивала у педиатров, нормально ли то, что ребенок почти не кричит, на что получил ответ: “Просто мальчик из интеллигентной семьи”.

Колыбельная для сына

Вместе с новостью о пополнении в семье, Алина представила новую композицию под названием Колискова. Эта работа чрезвычайно личная, ведь артистка написала ее во время беременности, а записала в студии буквально за десять дней до родов.

По словам Гроса, композиция не является классической колыбельной, однако работает — малыш засыпает под мамин пение. Она также отметила, что сын хорошо реагирует на музыку и имеет, по ее ощущениям, стопроцентный слух.

Певица рассказала, что хотела заложить в песню украинский этнокод и сделать ее “старомодной” в хорошем смысле — звучащей вне времени.

Алина Гросу отмечает, что у малыша отличный аппетит, и он уже хорошо различает маму и папу. Для певицы этот опыт стал полной трансформацией чувств.

– Это самый счастливый день в моей жизни. Когда я увидела эту манюню, не хватило слов от нежности и любви. Он для меня самый красивый и самый лучший. И крик его меня не бесит – меня вообще ничего не раздражает, – делится молодая мама.

