Cпівачка Аліна Гросу поділилася з шанувальниками радісною новиною — вона вперше стала мамою. Артистка народила сина.

Аліна принципово вирішила народжувати в Україні, адже для неї було важливо, щоби малюк зʼявився на світ на рідній землі. До слова, раніше вона пояснювала, чому не хотіла б, щоби чоловік тримав її за руку у процесі.

За словами співачки, пологи пройшли не зовсім за планом. Лікарі, спираючись на УЗД, прогнозували вагу дитини в межах 3,4–3,5 кг. Проте реальність перевершила очікування: народився справжній богатир вагою майже 4,7 кг та зростом 58 см.

Сама Гросу жартує, що почувається так, ніби її “переїхало три трактори”, проте стан малюка — чудовий.

— Наша любов, наш маленький всесвіт! Тільки тепер ми зрозуміли, що таке по-справжньому любити! Більше 4 кг найдорожчого в світі золота, і 58 см найніжніших пухкеньких булочок, — з ніжністю прокоментувала появу сина співачка.

Хлопчик народився здоровим і напрочуд спокійним. Аліна Гросу навіть питала у педіатрів, чи нормально те, що дитина майже не кричить, на що отримала відповідь: “Просто хлопчик з інтелігентної сім’ї”.

Колискова для сина

Разом із новиною про поповнення в родині, Аліна презентувала нову композицію під назвою Колискова. Ця робота є надзвичайно особистою, адже артистка написала її під час вагітності, а записала в студії буквально за десять днів до пологів.

За словами Гросу, композиція не є класичною колисковою, однак працює — малюк засинає під мамин спів. Вона також зазначила, що син добре реагує на музику і має, за її відчуттями, стовідсотковий слух.

Співачка розповіла, що хотіла закласти в пісню український етнокод і зробити її “старомодною” у хорошому сенсі — такою, що звучить поза часом.

Аліна Гросу зазначає, що малюк має чудовий апетит і вже добре розрізняє маму і тата. Для співачки цей досвід став повною трансформацією почуттів.

— Це найщасливіший день у моєму житті. Коли я побачила цю манюню — забракло слів від ніжності та любові. Він для мене найгарніший і найкращий. І крик його мене не бісить — мене взагалі нічого не дратує, — ділиться молода мама.

