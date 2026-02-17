Українська співачка Аліна Гросу, яка чекає на первістка, зізналася, що не планує партнерських пологів.

Артистка пояснила, чому так вирішила та розкрила деякі подробиці зі свого стану.

Аліна Гросу про партнерські пологи

За словами зірки, вона сподівається народити сина природним шляхом, але не хотіла б, щоби чоловік тримав її за руку у процесі. Зокрема, через досвід свого старшого брата, який знепритомнів, коли народжувала його дружина.

– Я і так сама нервувати буду, але хочу, щоб він знаходився в сусідньому приміщенні і пуповинку перерізав, коли процес закінчиться, – поділилася Аліна.

Також Гросу розповіла, що раніше епідуральна анестезія видавалася їй гарною ідеєю. Проте, тепер “начиталася всього” і вже проти цього.

Аліна Гросу про перебіг вагітності

Співачка не приховує, що під час вагітності в неї на два розміри збільшилися груди, а вага коливається то в плюс, то в мінус.

– Спочатку скинула 3 кг, потім набрала 8 кг. Зараз скинула з них 2 кг. Якщо так порахувати, то від початку +3 кг, – прикинула Гросу, показавши фото у період максимальної ваги.

При цьому Аліна похвалилася, що має досить еластичну шкіру і наразі не помічає на ній появи розтяжок. Проте, профілактикою співачка не нехтує.

– Я стільки разів в житті набирала і скидала вагу, що шкіра вже звикла до такого двіжу. Але я використовую кожного дня кокосове масло, мигдальне, жожоба і насіння винограду. Все змішую і втираю, – зазначила Аліна Гросу.

Артистка також пригадала, як на початку вагітності після третьої пісні на концерті її почало сильно нудити. Тож вона “вперше в житті втекла зі сцени” на кільках хвилин до вбиральні.

Після цього Аліна Гросу вийшла і продовжила концерт, запевнивши, що тоді ніхто нічого не запідозрив.

