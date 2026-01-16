Алина Гросу, которая ждет рождения первенца, откровенно призналась, что много лет не могла забеременеть. Также певица рассказала, почему скрывала свое состояние и сколько килограммов набрала.

Алина Гросу о беременности

На личной странице в Instagram артистка поделилась, что они с любимым уже очень давно хотели ребенка, однако забеременеть ей не удавалось. Алина проходила лечение, которое влияло на ее эмоциональное и физическое состояние, делала тесты и каждый раз испытывала разочарование, когда результат был отрицательным.

— Кучу лет мы хотели ребенка, но ничего не получалось. Гормональные таблетки, от которых раздражительность, плохой обмен веществ, а от этого постоянный контроль питания, сбитый цикл, бессонные ночи, грусть и каждый купленный и использованный тест — неоправданные надежды, — написала певица.

Гросу поддержала девушек, которые сейчас переживают подобный опыт, и призвала их не опускать руки. Исполнительница говорит, что забеременеть ей удалось только тогда, когда она отпустила ситуацию и начала жить обычной жизнью.

— Я тоже опускала руки и старалась не думать, пряталась в делах, в работе, в быту. Ела себя, что со мной что-то не так. Держала улыбку, когда спрашивали, почему еще нет детей. В один момент я выдохнула и начала жить простой, обычной жизнью. Не покупала тесты и тему беременности прикрыла. Прошло время, и вот на тебе, — поделилась Алина.

Гросу раскрыла свою беременность в клипе на песню Жити на повну. Певица некоторое время скрывала эту новость из-за страха, что что-то пойдет не так.

— Я не люблю, когда меня жалеют, не люблю быть слабой, поэтому выбрала молчание, и только сейчас почувствовала, что готова делиться своей историей. Кстати, пока я набрала 4 килограмма. Ну, по правде, сначала 8 килограммов, но когда мне сказали, какой сейчас вес у моего ребенка, я очень быстро все лишнее сбросила обратно, — добавила исполнительница.

