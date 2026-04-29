ICTV2 продолжает открывать зрителям новые жанры, имена и картины. Канал готовит телепремьеру художественного фильма Каховский объект.

Лента снята в жанре антисоветского горора. Это первое украинское зомби-муви, превращающее жуткие тайны прошлого в динамичный экшн.

Каховский объект — о чем кино

События фильма разворачиваются в наше время после вражеского подрыва Каховской дамбы. Вода спадает, и на дне бывшего водохранилища появляется тайный бункер советских времен.

Группа украинских военных во главе с опытной бойчиной с позывным Мара отправляется на поиски исчезнувших в этом районе побратимов.

Внутри бункера они обнаруживают заброшенные лаборатории, где советские власти экспериментировали над людьми, пытаясь превратить их в “суперсолдат”. Жертвы этих опытов — зомби-существа — до сих пор бродят по коридорам сооружения.

Хотя монстров больше, у украинских воинов есть “секретное оружие”. Удастся ли им остановить пытающихся вырваться на свободу существ, вы узнаете уже 8 мая в 22:45 на телеканале ICTV2.

Звездный состав и профессиональная команда

Ключевые роли в ленте исполнили ведущие украинские актеры. Нарушительную лидерку отряда Мару воплотила актриса театра и кино Марина Кошкина. Актер и военнослужащий ВСУ Владимир Ращук сыграл бойца с позывным Шмель.

Также в Каховском объекте вы увидите Александра Яцентюка (Памфир, Тихая Нава), Михаила Дзюбу (Справа НБР, Короли рэпа), актеров Андрея Подлесного, Ореста Пасечника, Ирину Кудашову, Владу Марчевскую и других.

Режиссером горора стал Алексей Тараненко, снявший фильм Я работаю на кладбище и сериал ICTV2 Митець.

Саундтрек в стиле гуцул-металл

Атмосферу драйва и напряжения в фильме усиливает музыка легендарной рок-группы Karna. Специально для Каховского объекта музыканты создали трек Атомы.

Это уже второй фильм из линейки гороров Film.UA Киногероини темных времен. К созданию антисоветского экшена приобщились авторы первого громкого кинохита — ужаса Конотопская ведьма.

Обе фильмы переосмысливают украинский фольклор и борьбу с российскими нарративами через жанровое кино.

