Справа НБР: ICTV2 раскрыл дату премьеры нового детектива
- Сериал состоит из 12 эпизодов, раскрывающих работу Чрезвычайного бюро расследований.
- Сюжет сосредоточен на расследовании сложных преступлений и в прошлом членов команды.
- Главную роль в проекте исполнил звезда Довбуша Сергей Стрельников.
Телеканал ICTV2 объявил дату премьеры нового детективного сериала Справа НБР от режиссера Юлии Павловой, снявшей драмеди Возвращение, комедию Новогодняя смена и детектив Полкан.
В течение 12 эпизодов зрители будут следить за работой Чрезвычайного бюро расследований, где работают профессионалы с темным прошлым.
Сериал Справа НБР – дата премьеры
Прошлым летом оператор проекта Сергей Ревуцкий опубликовал полутораминутный тизер с кадрами будущего сериала, раскрывающими его визуальный стиль.
При разработке шоуранеры вдохновлялись топовыми историями мировых платформ, в частности экранизацией романа День шакала от Netflix.
Сценаристка Анастасия Лодкина работала над проектом вместе с американским скрипт-доктором, чтобы приблизить украинский контент к голливудскому уровню.
Премьера детектива Справа НБР состоится 20 апреля в 20:00 на телеканале ICTV2.
Справа НБР – о чем сериал
Сюжет разворачивается вокруг работы спецподразделения, расследующего самые сложные преступления вне общепринятых правил.
Возглавляет бюро ветеран и опытный следователь Коваль в исполнении звезды Довбуша Сергея Стрельникова.
В команде Коваля работают четверо настоящих профи: криминалистка Аида Петровна (Тамара Морозова), патологоанатом Неля (Анастасия Рула), оперативник Слава (Михаил Дзюба) и программист Лаки (Иван Блиндар).
Зрители постепенно узнают обо всех скелетах, которые хранят в шкафах сотрудники бюро.
Создатели уверены, что сериал понравится не только фанатам детективов, но и тем, кто ценит страстные романтические истории и “горячие” кадры.
Новый проект продолжает весенний сезон ICTV2, в рамках которого канал уже запустил приключенческий сериал о реинтеграции ветерана Возвращения.
С 23 марта стартовали новые эпизоды пятого сезона сериала Вскрытие покажет, которые выходят в 20:00.