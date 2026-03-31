Телеканал ICTV2 объявил дату премьеры нового детективного сериала Справа НБР от режиссера Юлии Павловой, снявшей драмеди Возвращение, комедию Новогодняя смена и детектив Полкан.

В течение 12 эпизодов зрители будут следить за работой Чрезвычайного бюро расследований, где работают профессионалы с темным прошлым.

Сериал Справа НБР – дата премьеры

Прошлым летом оператор проекта Сергей Ревуцкий опубликовал полутораминутный тизер с кадрами будущего сериала, раскрывающими его визуальный стиль.

Сейчас смотрят

При разработке шоуранеры вдохновлялись топовыми историями мировых платформ, в частности экранизацией романа День шакала от Netflix.

Сценаристка Анастасия Лодкина работала над проектом вместе с американским скрипт-доктором, чтобы приблизить украинский контент к голливудскому уровню.

Премьера детектива Справа НБР состоится 20 апреля в 20:00 на телеканале ICTV2.

Справа НБР – о чем сериал

Сюжет разворачивается вокруг работы спецподразделения, расследующего самые сложные преступления вне общепринятых правил.

Возглавляет бюро ветеран и опытный следователь Коваль в исполнении звезды Довбуша Сергея Стрельникова.

В команде Коваля работают четверо настоящих профи: криминалистка Аида Петровна (Тамара Морозова), патологоанатом Неля (Анастасия Рула), оперативник Слава (Михаил Дзюба) и программист Лаки (Иван Блиндар).

Зрители постепенно узнают обо всех скелетах, которые хранят в шкафах сотрудники бюро.

Создатели уверены, что сериал понравится не только фанатам детективов, но и тем, кто ценит страстные романтические истории и “горячие” кадры.

Новый проект продолжает весенний сезон ICTV2, в рамках которого канал уже запустил приключенческий сериал о реинтеграции ветерана Возвращения.

С 23 марта стартовали новые эпизоды пятого сезона сериала Вскрытие покажет, которые выходят в 20:00.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.