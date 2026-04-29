ICTV2 продовжує відкривати глядачам нові жанри, імена та стрічки. Канал готує телепрем’єру художнього фільму Каховський об’єкт.

Стрічку знято у жанрі антирадянського горору. Це перше українське зомбі-муві, що перетворює моторошні таємниці минулого на динамічний екшн.

Каховський обʼєкт — про що кіно

Події фільму розгортаються у наш час, після ворожого підриву Каховської дамби. Вода спададає, і на дні колишнього водосховища зʼявляється таємний бункер радянських часів.

Група українських військових на чолі з досвідченою бійчинею з позивним Мара рушає на пошуки побратимів, які зникли в цьому районі.

Всередині бункера вони виявляють занедбані лабораторії, де радянська влада експериментувала над людьми, намагаючись перетворити їх на “суперсолдатів”. Жертви цих дослідів — зомбі-істоти — й досі блукають коридорами споруди.

Хоч монстрів більше, українські воїни мають “секретну зброю”. Чи вдасться їм зупинити істот, що намагаються вирватися на волю, ви дізнаєтеся вже 8 травня о 22:45 на телеканалі ICTV2.

Зірковий склад та професійна команда

Ключові ролі у стрічці виконали провідні українські актори. Назламну лідерку загону Мару втілила акторка театру та кіно Марина Кошкіна. Актор та військовослужбовець ЗСУ Володимир Ращук зіграв бійця з позивним Джміль.

Також у Каховському обʼєкті ви побачите Олександра Яцентюка (Памфір, Тиха Нава), Михайла Дзюбу (Справа НБР, Королі репу), акторів Андрія Подлєсного, Ореста Пасічника, Ірину Кудашову, Владу Марчевську та інших.

Режисером горору став Олексій Тараненко, що зняв фільм Я працюю на цвинтарі та серіал ICTV2 Митець.

Саундтрек у стилі гуцул-метал

Атмосферу драйву та напруги у фільмі посилює музика легендарного рок-гурту Karna. Спеціально для Каховського об’єкту музиканти створили трек Атоми.

Це вже другий фільм з лінійки горорів Film.UA Кіногероїні темних часів. До створення антирадянського екшену долдучилися автори першого гучного кінохіта — жахастика Конотопська відьма.

Обидві стрічки переосмислюють український фольклор та боротьби з російськими наративами через жанрове кіно.

