Академия кинематографических искусств и наук объявила о масштабном обновлении правил премии Оскар.

О новых правилах сообщило издание The Guardian.

Запрет ИИ на премии Оскар: что известно

Одно из ключевых нововведений касается использования искусственного интеллекта.

Отныне фильмы не смогут претендовать на награды в актерских категориях и за сценарий, если эти элементы созданы или существенно сгенерированы ИИ.

Академия фактически закрепила принцип: актерская игра должна быть выполнена людьми, а сценарии — написаны людьми.

При этом организаторы оставили за собой право требовать от создателей фильмов дополнительную информацию об использовании технологий ИИ при производстве.

Двойные номинации для актеров

Еще одно важное изменение — актеры теперь могут быть номинированы сразу за несколько ролей в разных фильмах.

Ранее действовало ограничение: если у актера были сильные роли в нескольких лентах, его выдвигали только за одну — ту, что набрала больше всего голосов.

Теперь это правило отменено.

Таким образом, актер может одновременно бороться за Оскар за несколько ролей — как это уже давно разрешено в других категориях премии.

Правила для международных фильмов

Академия также пересмотрела правила для категории Лучший международный полнометражный фильм.

Ранее каждая страна могла подать только одну ленту, которую выбирала специальная национальная комиссия.

Теперь это ограничение отменено.

Вместо этого вводится новый критерий: фильм, снятый не на английском языке, может претендовать на номинацию, если он получил главную награду на одном из ведущих международных кинофестивалей (Каннском, Берлинском, Венецианском и других).

Кроме того, меняется и подход к награждению — статуэтку в этой категории будет получать режиссер, а не страна, как это было раньше.

Новые правила были презентованы 1 мая и начнут применяться в следующих сезонах премии.

Ожидается, что они существенно повлияют на подход к производству фильмов, особенно в условиях стремительного развития технологий искусственного интеллекта.

Следующая, 99-я церемония вручения премии Оскар состоится 14 марта 2027 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

