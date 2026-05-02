Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила про масштабне оновлення правил премії Оскар.

Про нові правила повідомило видання The Guardian.

Заборона ШІ на премії Оскар: що відомо

Одне з ключових нововведень стосується використання штучного інтелекту.

Відтепер фільми не зможуть претендувати на нагороди в акторських категоріях і за сценарій, якщо ці елементи створені або суттєво згенеровані ШІ.

Академія фактично закріпила принцип: акторська гра має бути виконана людьми, а сценарії — написані людьми.

При цьому організатори залишили за собою право вимагати від творців фільмів додаткову інформацію щодо використання технологій ШІ під час виробництва.

Подвійні номінації для акторів

Ще одна важлива зміна — актори тепер можуть бути номіновані одразу за кілька ролей у різних фільмах.

Раніше діяло обмеження: якщо актор мав сильні ролі у кількох стрічках, його висували лише за одну — ту, що набрала найбільше голосів.

Тепер це правило скасовано.

Таким чином, актор може одночасно змагатися за Оскар за кілька ролей — як це вже давно дозволено в інших категоріях премії.

Правила для міжнародних фільмів

Академія також переглянула правила для категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм.

Раніше кожна країна могла подати лише одну стрічку, яку обирала спеціальна національна комісія.

Тепер це обмеження скасовано.

Замість цього вводиться новий критерій: фільм, знятий не англійською мовою, може претендувати на номінацію, якщо він здобув головну нагороду на одному з провідних міжнародних кінофестивалів (Каннському, Берлінському, Венеційському та інших).

Крім того, змінюється і підхід до нагородження — статуетку в цій категорії отримуватиме режисер, а не країна, як це було раніше.

Нові правила були презентовані 1 травня і почнуть застосовуватися в наступних сезонах премії.

Очікується, що вони суттєво вплинуть на підхід до виробництва фільмів, особливо в умовах стрімкого розвитку технологій штучного інтелекту.

Наступна, 99-та церемонія вручення премії Оскар відбудеться 14 березня 2027 року в театрі Dolby у Лос-Анджелесі.

