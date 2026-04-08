Американская киноакадемия официально определила даты проведения 99-й и 100-й церемоний вручения премии Оскар.

Эти два года станут историческими для кинопремии не только из-за юбилея, но и радикальных изменений в формате трансляций и смены “дома” награды.

Даты Оскара и смена локации

Организаторы решили не менять традицию вручать премию в начале весны. 99-я церемония Оскар состоится 14 марта 2027 года, а 100-я (юбилейная) церемония — 5 марта 2028 года.

Оба шоу пройдут в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Однако, это будут последние церемонии на этой локации.

Уже объявлено, что с 2029 года Оскар переезжает в Peacock Theater, где премия будет базироваться как минимум до 2039 года.

Прощание с ABC и переход на YouTube

Церемонии 2027 и 2028 годов станут финальным аккордом многолетнего сотрудничества Оскара с телеканалом ABC перед переходом на YouTube.

Примечательно, что перед завершением контракта ABC планирует масштабный сезон в 2027 году.

Кроме Оскара, канал впервые будет транслировать премию Grammy, забрав ее у CBS после 54 лет партнерства. Также 14 февраля 2027 года ABC покажет Super Bowl LXI – финал НФЛ вернется сюда впервые с 2006 года.

Рейтинги и главные киноожидания

Прошлогодняя церемония, где главный приз получил экшн Пола Томаса Андерсона Битва за битвой (One Battle After Another), собрала у экранов 17,86 млн зрителей. Это на 9% меньше показателя предыдущего года (19,7 млн), который был рекордным за последние пять лет.

Несмотря на небольшой спад интереса, предстоящие сезоны обещают быть “звездными”. Среди потенциальных претендентов уже называют космическую драму Проект Аве Мария с Райаном Гослингом, третью часть Дюны от Дэнни Вильнева из Тимоти Шаламе и Зендеей, а также новый фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту Диггер с участием Тома Круза.

Имена ведущих для будущих шоу пока держат в тайне.

Календарь 99-й премии Оскар

Для тех, кто следит за всеми этапами отбора, Академия обнародовала подробный график:

1 января 2026 года — начало периода отбора фильмов.

12 ноября 2026 года — последний срок подачи заявок.

7-11 декабря 2026 — предварительное голосование.

15 декабря 2026 года — объявление шортлистов.

21 января 2027 года — объявление номинантов.

25 февраля — 4 марта 2027 — финальное голосование за победителей.

Эти даты определяют полный календарь подготовки к 99-й церемонии, которая откроет новый этап в истории премии в канун ее столетнего юбилея.

Источник : Variety

Связанные темы:

