В 2026 году песенный конкурс Евровидение отмечает 70-летие. Это один из самых известных музыкальных конкурсов мира, который проводят ежегодно с 1956 между странами-членами Европейского вещательного союза.

За семь десятилетий Евровидение изменило формат, систему голосования, количество участников и масштабы шоу, но сохранило главную идею – объединять страны через музыку.

Когда было первое Евровидение

Первое Евровидение прошло 24 мая 1956 года в Лугано (Швейцария). В нем приняли участие семь стран, и каждая представила по две песни.

Победительницей первого конкурса стала представительница страны-хозяйки – швейцарская певица Лиз Ассия.

Идея конкурса возникла в 1950-х годах, когда Европа восстанавливалась после Второй мировой войны. В Европейском вещательном союзе хотели создать международное телешоу, которое одновременно транслировали бы в разных странах.

За основу взяли итальянский фестиваль Санремо. Для того времени это был не только музыкальный, но и технологический эксперимент: страны нужно объединить в одну телевизионную сеть без спутникового телевидения.

Сколько лет проходит Евровидение

Евровидение проходит с 1956 года, поэтому в 2026 конкурс празднует 70-летие. Сначала шоу состояло только из финала, но из-за роста числа участников формат постепенно изменили.

В 2004 году появился полуфинал, а с 2008 года конкурс состоит из двух полуфиналов и финала. Именно по такой системе Евровидения проводят и сейчас.

В финал автоматически попадают страны Большой пятерки — Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, а также страна-хозяйка конкурса. Остальные участники проходят через полуфиналы.

Интересные факты о Евровидении

Право участвовать в конкурсе не зависит только от географии. Именно поэтому в разные годы на Евровидении выступали не только европейские страны. К примеру, в 1980 году участвовало Марокко, а с 2015 года к конкурсу присоединилась Австралия.

Система голосования тоже неоднократно менялась. В настоящее время страны получают баллы отдельно от профессионального жюри и зрителей. Голосовать за представителя своей страны нельзя.

Во время финала сначала объявляют оценки жюри от каждой страны (максимум 12 баллов), а затем суммарные результаты зрительского голосования. Поэтому результат трудно предсказать до завершения конкурса, ведь участники могут получать сотни баллов от публики.

Среди рекордсменов шоу — Ирландия и Швеция, у которых по семь побед. Украина также имеет особое достижение: она каждый раз попадала в финал в те годы, когда участвовала в Евровидении.

Самой молодой победительницей конкурса стала бельгийка Сандра Ким – в 1986 году ей было 13 лет. А самым старшим участником в истории Евровидения считают Эмиля Рамзауэра из швейцарской группы Takasa, вышедшей на сцену в 95 лет.

