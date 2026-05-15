Звезда сериала Домик на счастье Анна Кошмал в Международный день семьи вспомнила, какие испытания ждали ее после рождения второго ребенка.

Об этом актриса рассказала во время съемок шоу єПитання на Новому.

Анна Кошмал о рождении второго ребенка

Анна редко делится подробностями семейной жизни. В частности, почти не показывает мужа и старается держать личную жизнь как можно дальше от публичности.

Впрочем, Кошмал призналась, что прошлый год был для нее счастливым. Актриса во второй раз стала мамой, а также осуществила свою мечту.

– Несмотря на все обстоятельства, я такой человек, который всегда старается создать для себя и своей семьи лучшие воспоминания, несмотря ни на что. Их у нас много. Прошлым летом мужу дали отпуск, и мы поехали в кемпинг, жили в палатках, и это был такой классный опыт для всей нашей семьи, – рассказала Анна Кошмал.

Она добавила, что этот момент был очень ценным, ведь они получили возможность побыть вместе и не отвлекаться ни на что другое.

– Эти воспоминания останутся с нами на всю жизнь. Цени также теплые семейные праздники, когда собирается вся семья, люблю вкусные домашние торты. Но этот летний кемпинг – осуществление мечты нашей семьи, – подытожила Анна.

Напомним, что Анна Кошмал недолго пробыла во втором декрете. Она оставалась активной на протяжении всей беременности, а уже на девятый день после родов вышла играть в спектакле.

Обращаем ваше внимание, что очередной выпуск шоу єПитання на Новому. должен был выйти в эту пятницу, 15 мая. Однако из-за последствий очередной массированной атаки российских оккупантов и объявленного траура в Киеве показ перенесен на неделю. Таким образом, новый выпуск проекта выйдет на Новом канале 22 мая в 19:00.

