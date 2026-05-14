15 травня у Києві день жалоби за жертвами наймасованішого удару РФ
Завтра, 15 травня, в Києві оголошено день жалоби за жертвами наймасованішої атаки на столицю.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко
За останніми даними, внаслідок масованої атаки на столицю цієї ночі загинуло вісім людей.
У цей день спустять прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.
15 травня у Києві діятиме заборона на розважальні заходи.
Розбір завалів у пошкодженому дев’ятиповерховому будинку в Дарницькому районі столиці триває. За даними рятувальників ДСНС, відомо про 8 загиблих, серед них 12-річна дитина.
Ще 45 людей постраждали, з них дві дитини.
Цієї ночі ворог атакував Кременчуцький район Полтавської області. Там пошкоджені промисловий об’єкт, складські приміщення та приватні будинки. Також є руйнування на території автотранспортного підприємства.
Президент України Володимир Зеленський доручив Силам оборони та спецслужбам напрацювати можливі варіанти відповіді агресору на сьогоднішній масований удар.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 541-шу добу.
