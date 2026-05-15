Зірка серіалу Будиночок на щастя Анна Кошмал до Міжнародного дня сім’ї пригадала, які випробування чекали на неї після народження другої дитини.

Про це акторка розповіла під час зйомок шоу єПитання на Новому.

Анна Кошмал про народження другої дитини

Анна рідко ділиться подробицями сімейного життя. Зокрема майже не показує чоловіка та намагається тримати особисте якомога далі від публічності.

Втім, Кошмал зізналася, що минулий рік був для неї щасливим. Акторка вдруге стала мамою, а також втілила свою мрію.

– Попри всі обставини, я така людина, яка завжди намагається створити для себе та своєї родини найкращі спогади, незважаючи ні на що. Їх у нас багато. Минулого літа чоловікові дали відпустку, і ми поїхали у кемпінг, жили в наметах, і це був такий класний досвід для всієї нашої родини, – розповіла Анна Кошмал.

Вона додала, що цей момент був дуже цінним, адже вони отримали можливість побути разом та не відволікатися ні ні що інше.

– Ці спогади залишаться з нами на все життя. Ціную також теплі сімейні свята, коли збирається вся родина, люблю смачні домашні торти. Але оцей літній кемпінг – здійснення мрії нашої родини, – підсумувала Анна.

Нагадаємо, що Анна Кошмал недовго пробула в другому декреті. Вона лишалася активною протягом усієї вагітності, а вже на дев’ятий день після пологів вийшла грати у виставі.

Звертаємо вашу увагу, що черговий випуск шоу єПитання на Новому мав вийти цієї п’ятниці, 15 травня. Проте через наслідки чергової масованої атаки російських окупантів та оголошену жалобу в Києві показ перенесено на тиждень. Тож новий випуск проєкту вийде на Новому каналі 22 травня о 19:00.

