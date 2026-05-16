Австралию на Евровидении 2026 представила Дельта Гудрем. Одна из фавориток букмекеров вышла на сцену финала второй с песней Eclipse.

Кто такая Дельта Гудрем: биография представительницы Австралии на Евровидении 2026

Дельта Гудрем — австралийская певица, автор песен и актриса, которая имеет многолетнюю успешную карьеру на международной сцене.

Свой первый контракт она подписала в 15 лет. Дебютный альбом Innocent Eyes стал одним из самых успешных в истории Австралии.

Сейчас смотрят

За время карьеры артистка продала более 9 миллионов альбомов по всему миру, имеет пять альбомов №1 и девять синглов, возглавлявших чарты.

Как автор и исполнительница она сотрудничала с Селин Дион, Оливией Ньютон-Джон, Тони Беннеттом и Майклом Болтоном.

Помимо музыки, Гудрем снималась в сериале Neighbours, работала в проекте Love Is in the Air от Netflix, а также девять сезонов была тренером шоу The Voice Australia.

Также она исполняла роль Гризабеллы в мюзикле Cats и выпустила книгу Bridge Over Troubled Dreams, которая стала бестселлером.

О чем песня Дельта Гудрем — Eclipse

Eclipse в переводе означает Затмение. Песня построена на космических образах — луны, солнца и планет, которые сходятся вместе.

Композиция рассказывает о моменте, когда два человека становятся единым целым, а мир вокруг словно останавливается.

В тексте звучат мотивы идеального момента, “божественного” совпадения и силы притяжения, которая тянет сердца друг к другу.

Главный смысл — это ощущение единства, любви и начала нового этапа, который кажется вечным.

Дельта Гудрем — Eclipse: перевод песни Затмение

Тени под лунным сиянием

Танцуют с солнцем

Планеты сходятся

Чтобы любить как одно

И совсем скоро

Наступит утро

В небе, полном звезд

Хотя наши жизни были раздельно

Мы только начали

Одно прикосновение, один поцелуй

Вся моя жизнь ради такой ночи

Мир останавливается для нас

Существует только любовь

Когда мы затмеваемся, когда мы затмеваемся

Когда мы затмеваемся, когда мы затмеваемся

Назови это идеальным моментом

Я называю это божественным

Гравитация тянет

Твое сердце к моему

И совсем скоро

Наступит утро

В небе, полном звезд

Я именно там, где ты

Вечность только начинается

Одно прикосновение, один поцелуй

Вся моя жизнь ради такой ночи

Мир останавливается для нас

Существует только любовь

Когда мы затмеваемся, когда мы затмеваемся

Когда мы затмеваемся, когда мы затмеваемся

Когда мы затмеваемся

Мы одна любовь

Одно прикосновение, один поцелуй

Вся моя жизнь ради такой ночи

Мир останавливается для нас

Существует только любовь

Когда мы затмеваемся, когда мы затмеваемся

Когда мы затмеваемся, когда мы затмеваемся

Дельта Гудрем — Eclipse: видео выступления

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.